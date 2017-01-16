С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В январе 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железным дорогам 827,5 млн тонн грузов (+13% к аналогичному показателю 2016 года). Грузооборот вырос на 31% и составил 2,1 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигонах ВСЖД и ЗАБЖД увеличилась с 13% до 14%.
Основную номенклатуру грузов составили нефтепродукты, уголь, цветные металлы, бумага и лесные грузы.
Положительная динамика обусловлена, в частности, увеличением погрузки ключевых грузоотправителей в Восточной Сибири – «РН-Транс», ОК РУСАЛ, Группы «Илим».
Объем перевозок нефтепродуктов увеличился на 16%, до 440 тыс. тонн, цветных металлов – на 43%, до 59 тыс. тонн, бумаги – на 23%, до 46 тыс. тонн, лесных грузов – на 45%, до 48 тыс. тонн. Погрузка угля по отношению к аналогичным показателям прошлого года снизилась на 4,5%, до 157,5 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей России, стран СНГ, а также Монголии и Китая через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.