Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В I квартале 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 483 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 42%, до 1,7 млрд т-км. Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага и лесные грузы.
Положительная динамика обусловлена эффективностью использования парка крытых вагонов на полигоне ВСЖД и ЗАБЖД, а также увеличением объемов перевозок в рамках долгосрочных сервисных контрактов ПГК в Восточной Сибири, в частности, с металлургических заводов ОК РУСАЛ и лесопромышленных предприятий группы «Илим».
С января по март погрузка цветных металлов относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась на 36%, до 158 тыс. тонн, бумаги – на 8%, до 115 тыс. тонн, лесных грузов – в 1,6 раза, до 85,5 тыс. тонн.
Объем экспортных отправок вырос на 33%, до 359 тыс. тонн. Перевозки внутри страны сократились на 6%, до 95 тыс. тонн, объем импорта снизился на 25%, до 29 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД по России, а также на экспорт в страны СНГ, Монголию и Китай – через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.