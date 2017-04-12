Иркутский филиал ПГК увеличил объемы перевозок в крытом подвижном составе

28 апреля 2017 г.

В I квартале 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 483 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 42%, до 1,7 млрд т-км. Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага и лесные грузы.

Положительная динамика обусловлена эффективностью использования парка крытых вагонов на полигоне ВСЖД и ЗАБЖД, а также увеличением объемов перевозок в рамках долгосрочных сервисных контрактов ПГК в Восточной Сибири, в частности, с металлургических заводов ОК РУСАЛ и лесопромышленных предприятий группы «Илим».

С января по март погрузка цветных металлов относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась на 36%, до 158 тыс. тонн, бумаги – на 8%, до 115 тыс. тонн, лесных грузов – в 1,6 раза, до 85,5 тыс. тонн.

Объем экспортных отправок вырос на 33%, до 359 тыс. тонн. Перевозки внутри страны сократились на 6%, до 95 тыс. тонн, объем импорта снизился на 25%, до 29 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД по России, а также на экспорт в страны СНГ, Монголию и Китай – через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.