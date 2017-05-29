Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
«Лестэр Информационные Технологии» совместно с аналитическим бюро Analyze it провели исследование сайтов компаний, предоставляющих услуги в сфере железнодорожных перевозок. Целью исследования было выяснить, как указанные компании задействуют Интернет для продаж своих услуг и какие функциональные возможности используют на своих сайтах.
Исходная база данных
Объектом анализа стали организации, разместившие информацию в разделе «Железнодорожные перевозки» справочника журнала «РЖД-Партнер» (№11, 2017), кроме федеральных железнодорожных компаний РФ и стран СНГ. По состоянию на 13 июня 2017 года в этом разделе было заявлено 264 компании.
Домены
86% компаний (226) указали в контактной информации адрес сайта или e-mail, по которому можно было определить домен. При этом сайты работали всего у 206 компаний – у 78% от их общего количества и у 91% от числа организаций, имеющих сайт.
«По результатам исследования видно, что у железнодорожных компаний крайне неоднородное отношение к использованию интернет-инструментов, – комментирует генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов. – 14% компаний не указывают сайт в качестве точки контакта, еще у 8% он не открывается по разным причинам (находится в разработке, не продлили оплату домена и др.). При этом на сайтах других железнодорожных компаний есть и онлайн-калькуляторы, и даже личные кабинеты».
73% указанных сайтов (166 компаний) зарегистрированы в доменной зоне .ru. На втором месте – домены в зоне .com (14%, или 32 компании), на третьем – .kz (почти 3%, или 6 компаний). По три сайта из указанных в справочнике зарегистрированы в зонах .biz и .org, по два – в зонах .by, .ee, .lv, .su и .ua, по одному – в зонах .co, .cy, .eu, .global, .lt и .pro.
При дальнейшем упоминании процентных данных за 100% мы принимаем 206 компаний, у которых в контактной информации был указан рабочий сайт.
Локализация сайтов
69% сайтов (143 компании) представлены только на одном языке, 18% (37 компаний) переведены на второй язык, 10% (20 сайтов) переведены на три языка. Максимальное число используемых языков – 8.
Русский язык в качестве основного используется на 99% сайтов (у 203 компаний), на 1% сайтов (у 3 компаний) основной язык сайта – английский. Он же является вторым по распространенности языком, поскольку присутствует на 66% сайтов (у 32 компаний). При этом 100% сайтов, переведенных хотя бы на один язык, содержат переводы на английский.
Третий по популярности язык – китайский, он встречается на 5% сайтов (у 11 компаний, рис. 4). Бизнес-аналитик Analyze it Евгения Фуассар поясняет, что китайский язык используется в основном на сайтах, принадлежащих сибирским и дальневосточным компаниям. «Наиболее трудоемкая часть процесса локализации сайта – это собственно перевод содержимого с учетом контекста употребления и ограничений, которые накладывает верстка сайта. Подключение же переведенного массива с точки зрения автоматизации не представляет особенных сложностей», – отмечает Владимир Гаськов.
Функциональные возможности сайтов
Сайты были исследованы на наличие следующих функциональных возможностей:
У 18% сайтов (38 компаний) отсутствует какая-либо из исследуемых функциональных возможностей: по большому счету это сайты-визитки с информацией о компании и телефоном для связи. На 44% сайтов (91 компания) можно найти только одну функциональную возможность, в большинстве случаев (на 80 сайтах) это форма подачи заявки на расчет перевозки или обратной связи. Следовательно, всего лишь на 37% сайтов (у 77 компаний) используется более одной исследуемой функциональной возможности. Все исследуемые функциональные возможности имеют только два сайта (менее 1% компаний).
Менее всего на сайтах распространен онлайн-калькулятор для расчета стоимости перевозки. Его можно найти лишь на 11% сайтов (у 22 компаний). Менее 20% сайтов предлагают личный кабинет, онлайн-чат и выкладку ставок на транспортные услуги. Тексты договоров выложены несколько чаще – почти на 23% сайтов (у 45 компаний). Чаще всего встречается форма заявки или форма обратной связи: она присутствует на 72% сайтов (у 149 компаний). У более чем половины из них (80 сайтов) форма заявки – это единственная функциональная возможность из указанного выше перечня. По мнению Владимира Гаськова, это может косвенно свидетельствовать о том, что в большинстве компаний менеджеры предпочитают обрабатывать заявки и просчитывать стоимость вручную и позже связываться с клиентами лично. «Можно предположить, что в таких компаниях высока доля возмещаемых затрат в экономике ставки или много неформализованных факторов, влияющих на стоимость перевозки», – добавляет он.
Корреляции между наличием или отсутствием функциональных возможностей
Между наличием различных функциональных элементов на сайтах компаний не прослеживается сильных корреляций. Средняя корреляция прослеживается между:
«Нашим клиентам, планирующим запустить интернет-магазин транспортных услуг, мы советуем инвентаризировать ресурсы и формализовать следующие бизнес-составляющие: тарифные условия (методику тарификации, тарифную политику, правила предоставления специальных ставок и скидок), каталог услуг и договорные условия, – комментирует Владимир Гаськов. – Очевидно, что те, у кого на сайте есть онлайн-калькулятор, это уже сделали, и, по нашим наблюдениям, если в компании начали формализовывать бизнес-процессы, то только формализацией дело не ограничится. Скорее всего, эти бизнес-процессы будут и автоматизированы, а затем их выполнение будет максимально делегировано клиенту с помощью личных кабинетов. Так что корреляция между наличием онлайн-калькулятора и личного кабинета вполне логична».
|
|
ставки
|
форма заявки
|
онлайн калькулятор
|
личный кабинет
|
договоры
|
онлайн чат
|
ставки
|
1,00
|
|
форма заявки
|
0,09
|
1,00
|
|
онлайн калькулятор
|
0,45
|
0,11
|
1,00
|
|
личный кабинет
|
0,06
|
0,12
|
0,33
|
1,00
|
|
договоры
|
0,39
|
0,10
|
0,38
|
0,12
|
1,00
|
|
онлайн чат
|
0,21
|
0,03
|
0,29
|
0,22
|
0,19
|
1,00