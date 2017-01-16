Исследование e-Commerce FUTURUM 2022

15 февраля 2017 г.

г. Москва

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.

В процессе исследования было опрошено 170 владельцев и топ-менеджеров крупнейших интернет-магазинов, сервисных провайдеров, а также экспертов отрасли. Респонденты оценили актуальность технологий блокчейн, Big Data, 3D-печати, перспективы перехода пользователей на мобильный интернет, вероятность появления новейших технологий в сфере рекламы и платежей, роботизацию фулфилмента, использование дронов для сбора и доставки онлайн-заказов, а также вероятность отказа от курьерской доставки в пользу пунктов выдачи заказов и постаматов в перспективе 3-5 лет.

«Опрос директоров крупнейших компаний кажется нам наиболее логичным способом получить четко очерченные контуры: по сути, опрошенные говорят о том, на что они собираются тратить деньги и время в недалеком будущем», - комментирует Александр Иванов, президент НАДТ.

В результате анализа полученных данных стало очевидным, что директора интернет-магазинов более консервативны, чем руководители сервисных компаний.

«Рынки электронной торговли и обслуживающей ее логистики развиваются быстро и в тесной зависимости друг от друга. Сервисные компании первыми отвечают на запросы покупателей, порой предугадывают эти запросы и задают новые стандарты обслуживания. Российский рынок развивается с учетом лучших мировых практик в области доставки. Таким образом, онлайн-торговлю во многом двигают не товары, а сервисы», - подтверждает Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и странах СНГ.

Все знаковые перемены в интернет-торговле, от появления современных способов доставки до новых форматов коммуникаций, это следствие технологических прорывов.

«Все, что удобно покупателям, – будет востребовано. Все, что упрощает нашу жизнь, – будет развиваться. Исследование НАДТ подтвердило наше мнение, что существующие форматы доставки сохранятся в ближайшие 3-5 лет. При этом произойдет перераспределение долей между ними в пользу более технологичных сервисов «последней мили». По сути, мы уже наблюдаем, как постаматы вытесняют курьерские службы доставки в ежегодном диапазоне 5-10%. Самым важным аргументом в пользу автоматизированных каналов доставки становится обилие и простота внедрения сервисов, которые они могут предложить получателям. Организовать прием безналичной оплаты, возврат неподошедшего товара, удобную обратную связь и маркетинговые акции гораздо проще и качественнее на базе высоких технологий», - говорит Надежда Романова, CEO PickPoint.