С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
г. Москва
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.
В процессе исследования было опрошено 170 владельцев и топ-менеджеров крупнейших интернет-магазинов, сервисных провайдеров, а также экспертов отрасли. Респонденты оценили актуальность технологий блокчейн, Big Data, 3D-печати, перспективы перехода пользователей на мобильный интернет, вероятность появления новейших технологий в сфере рекламы и платежей, роботизацию фулфилмента, использование дронов для сбора и доставки онлайн-заказов, а также вероятность отказа от курьерской доставки в пользу пунктов выдачи заказов и постаматов в перспективе 3-5 лет.
«Опрос директоров крупнейших компаний кажется нам наиболее логичным способом получить четко очерченные контуры: по сути, опрошенные говорят о том, на что они собираются тратить деньги и время в недалеком будущем», - комментирует Александр Иванов, президент НАДТ.
В результате анализа полученных данных стало очевидным, что директора интернет-магазинов более консервативны, чем руководители сервисных компаний.
«Рынки электронной торговли и обслуживающей ее логистики развиваются быстро и в тесной зависимости друг от друга. Сервисные компании первыми отвечают на запросы покупателей, порой предугадывают эти запросы и задают новые стандарты обслуживания. Российский рынок развивается с учетом лучших мировых практик в области доставки. Таким образом, онлайн-торговлю во многом двигают не товары, а сервисы», - подтверждает Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и странах СНГ.
Все знаковые перемены в интернет-торговле, от появления современных способов доставки до новых форматов коммуникаций, это следствие технологических прорывов.
«Все, что удобно покупателям, – будет востребовано. Все, что упрощает нашу жизнь, – будет развиваться. Исследование НАДТ подтвердило наше мнение, что существующие форматы доставки сохранятся в ближайшие 3-5 лет. При этом произойдет перераспределение долей между ними в пользу более технологичных сервисов «последней мили». По сути, мы уже наблюдаем, как постаматы вытесняют курьерские службы доставки в ежегодном диапазоне 5-10%. Самым важным аргументом в пользу автоматизированных каналов доставки становится обилие и простота внедрения сервисов, которые они могут предложить получателям. Организовать прием безналичной оплаты, возврат неподошедшего товара, удобную обратную связь и маркетинговые акции гораздо проще и качественнее на базе высоких технологий», - говорит Надежда Романова, CEO PickPoint.