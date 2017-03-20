Исследование Oracle Retail 2025: как прорывные технологии влияют на поведений потребителей сегодня и в будущем

27 марта 2017 г.

Полученные результаты раскрывают роль автоматизации, дронов, интернета вещей, виртуальной реальности и носимых устройств в формировании клиентского опыта

Oracle Industry Connect, Orlando, Fla., Москва

Oracle представила результаты нового исследования, в котором рассматривается отношение потребителя к новым технологиям и то, как их внедрение скажется на формировании потребительского поведения. Данные отчета по исследованию Oracle Retail 2025 свидетельствуют, что потребители готовы принять бренды с новыми технологиями, но если при этом по-прежнему смогут контролировать свой потребительский опыт.

«Потребители продемонстрировали явно консервативный взгляд на розничные технологии, которые требуют от них предоставления существенного объема персональных данных для того, чтобы помогать им в принятии решения о покупке, - пояснил Майк Уэбстер (Mike Webster), старший вице-президент и генеральный менеджер Oracle Retail и Oracle Hospitality. – Это сигнал брендам о том, что для завоевания доверия необходим прочный фундамент. Благоприятное отношение к виртуальной реальности и получению рекомендаций об аксессуарах, специально подобранных для потребителя и изготовленных на 3D-принтере, демонстрирует готовность потребителя принять новые технологии, но при условии, что он сможет по-прежнему контролировать свой потребительский опыт».

Отчет по данному исследованию может служить в некотором роде ориентиром, позволяющим определить местонахождение потребителя в жизненном цикле внедрения розничных технологий и влияния последних на развитие розничного рынка на ближайшие 8 лет. В феврале 2017 г. в рамках исследования были опрошены 709 потребителей.

Умные умнеют

Искусственный интеллект, виртуальная реальность и интернет вещей открывают возможность более точно прогнозировать следующую покупку потребителя. Однако для достижения успеха при выводе на рынок новых форматов взаимодействия с потребителем необходим прочный фундамент доверия. Если бренд перейдет некую границу, это может спровоцировать подсознательное отторжение.

64% респондентов понравилась идея посещения физического магазина в виртуальном формате и формирования гардероба из отобранных вещей, которые можно будет примерить в магазине.

58% потребителей одобрили возможность получения из продуктовых магазинов списка предлагаемых покупок, составленного на основе истории покупок, данных из социальных сетей и окружающей среды.

54% респондентов заявили о том, что если магазин будет автоматически списывать с них средства и доставлять им на дом покупки на базе истории их покупок, данных из социальных сетей и параметров окружающей среды, они воспримут это как вторжение в их частную жизнь.

Быстрые ускоряются

Скорость в мире моды имеет огромное значение, и в дальнейшем она будет только расти. 3D-печать и доставка при помощи дронов позволит сократить время от начала разработки продукта до стадии готовности к продаже с нескольких месяцев до нескольких дней, а в конечном итоге – часов.

67% потребителей нравится идея доставки товаров на дом беспилотниками практически в реальном времени.

64% потребителей благосклонно отнеслись бы к тому, если бы магазин предлагал им специально созданные для них аксессуары, произведенные на 3D-принтере.

57% потребителей сочли бы рекомендации роботов в области одежды на базе профиля потребителя в социальных сетях чересчур назойливыми.

Персонализация совершенствуется

Потребитель с опаской относится к предоставлению данных о себе для последующего подбора персонализированно предложения для него. Однако он по-прежнему заинтересован в том, чтобы учитывались его личные предпочтения, что подчеркивает необходимость выстраивания более прочных отношений с брендами. С другой стороны, явно изменились ожидания потребителя в сфере получения информации от ритейлеров и ее индивидуализации в части состава, происхождения и отзывов о товарах с учетом его покупательских предпочтений.