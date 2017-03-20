21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
Полученные результаты раскрывают роль автоматизации, дронов, интернета вещей, виртуальной реальности и носимых устройств в формировании клиентского опыта
Oracle Industry Connect, Orlando, Fla., Москва
Oracle представила результаты нового исследования, в котором рассматривается отношение потребителя к новым технологиям и то, как их внедрение скажется на формировании потребительского поведения. Данные отчета по исследованию Oracle Retail 2025 свидетельствуют, что потребители готовы принять бренды с новыми технологиями, но если при этом по-прежнему смогут контролировать свой потребительский опыт.
«Потребители продемонстрировали явно консервативный взгляд на розничные технологии, которые требуют от них предоставления существенного объема персональных данных для того, чтобы помогать им в принятии решения о покупке, - пояснил Майк Уэбстер (Mike Webster), старший вице-президент и генеральный менеджер Oracle Retail и Oracle Hospitality. – Это сигнал брендам о том, что для завоевания доверия необходим прочный фундамент. Благоприятное отношение к виртуальной реальности и получению рекомендаций об аксессуарах, специально подобранных для потребителя и изготовленных на 3D-принтере, демонстрирует готовность потребителя принять новые технологии, но при условии, что он сможет по-прежнему контролировать свой потребительский опыт».
Отчет по данному исследованию может служить в некотором роде ориентиром, позволяющим определить местонахождение потребителя в жизненном цикле внедрения розничных технологий и влияния последних на развитие розничного рынка на ближайшие 8 лет. В феврале 2017 г. в рамках исследования были опрошены 709 потребителей.
Умные умнеют
Искусственный интеллект, виртуальная реальность и интернет вещей открывают возможность более точно прогнозировать следующую покупку потребителя. Однако для достижения успеха при выводе на рынок новых форматов взаимодействия с потребителем необходим прочный фундамент доверия. Если бренд перейдет некую границу, это может спровоцировать подсознательное отторжение.
Быстрые ускоряются
Скорость в мире моды имеет огромное значение, и в дальнейшем она будет только расти. 3D-печать и доставка при помощи дронов позволит сократить время от начала разработки продукта до стадии готовности к продаже с нескольких месяцев до нескольких дней, а в конечном итоге – часов.
Персонализация совершенствуется
Потребитель с опаской относится к предоставлению данных о себе для последующего подбора персонализированно предложения для него. Однако он по-прежнему заинтересован в том, чтобы учитывались его личные предпочтения, что подчеркивает необходимость выстраивания более прочных отношений с брендами. С другой стороны, явно изменились ожидания потребителя в сфере получения информации от ритейлеров и ее индивидуализации в части состава, происхождения и отзывов о товарах с учетом его покупательских предпочтений.