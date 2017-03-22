29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Выводы глобальных исследований помогут компаниям гостиничного и ресторанного бизнесов во всем мире завоевывать постоянных клиентов и преуспеть в 2017 году
Redwood Shores, CA, Москва
Корпорация Oracle представила результаты двух исследований, направленных на выявление факторов лояльности потребителей в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также влияния технологий в создании уникального клиентского опыта в отелях. Результаты обоих исследований свидетельствуют о росте спроса во всем мире на программы лояльности в "индустрии гостеприимства" и указывают на чрезвычайно важную роль технологий в стимулировании персонала отелей к созданию у гостей незабываемых позитивных впечатлений от качества обслуживания.
Определение факторов лояльности потребителей
Программы лояльности являются одним из важнейших факторов завоевания постоянных клиентов в гостиничном и ресторанном бизнесе (включая сферу услуг приготовления пищи и организации питания не в ресторане), которые способны выявить потребительские привычки, демографические показатели и возможности для персонализации обслуживания. Обладая этими знаниями, компании гостиничного и ресторанного бизнеса могут более эффективно создавать слаженный опыт общения персонала с гостями, и поощряющий им становиться постоянными клиентами. Для достижения лучшего понимания того, что именно делает программы лояльности наиболее эффективным инструментом, подразделение Oracle Hospitality недавно провело опрос 6500 потребителей услуг ресторанного бизнеса и 8000 гостей отелей из США, Бразилии, Мексики, Австралии, Великобритании, Германии, Франции и Японии.
Рецепт длительного сотрудничества: необходимые «ингредиенты» для программы лояльности в ресторанном бизнесе.
Основные выводы по результатам исследования для ресторанной отрасли (и сферы альтернативных услуг приготовления пищи и организации питания):
«Программы лояльности дают рестораторам возможность поощрять своих гостей к повторным посещениям, а также позволяют создать маркетинговую базу данных для персонализированных промо-акций и выработать стратегию для будущих программ, обеспечивая их соответствие поставленным целям, — подчеркнул Майк Уэбстер (Mike Webster), старший вице-президент и генеральный директор подразделений Oracle Hospitality и Oracle Retail. — У Oracle Hospitality есть дифференцированное предложение, использующее лучшую в своем классе облачную POS-систему с интегрированным решением для программ поощрения и лояльности, а также комплекс облачных аналитических сервисов, которые минимизируют создание разрозненных данных, способных формировать ложные перспективы роста вовлеченности клиентов».
Что хотят потребители от программы лояльности отеля
Основные выводы по результатам исследования для гостиничной отрасли:
Создание желаемого качества обслуживания в отеле
Сотрудники Oracle Hospitality также опросили более 2700 гостей отелей, прибывших из США, Великобритании, Франции и Германии, чтобы лучше понять влияние технологий на качество гостиничного обслуживания, а также получить представление о том, как инвестиции в технологии могут служить конкурентным преимуществом для компаний сектора потребительских услуг. Этот опрос также призван помочь держателям отелей – как гостиничным сетям, так и независимым отелям – оценить соответствие своих технологических возможностей ожиданиям потребителей.
Основные выводы по результатам исследования, помогающие выявить возможности для привлечения клиентов до и во время их пребывания в отеле:
С полным отчетом можно ознакомиться на сайте корпорации Oracle, и это, несомненно, очень ценная возможность для компаний гостиничного бизнеса. Когда гости находятся в вестибюле отеля, их впечатления о качестве обслуживания формируются исключительно на основе слов и действий персонала, а информированность и возможности сотрудников гостиницы, в свою очередь, могут быть расширены путем инвестиций в технологии.
«Вместо того чтобы беспокоиться о том, что растущая зависимость от технологий способна разрушить человеческий аспект гостеприимства, отели должны принять технологии такими, какими они могут быть – неоценимым инструментом, позволяющим лучше понять нужды гостей и обеспечить им комфортное пребывание, которое запомнится надолго. Технологии могут помочь в решении двух важнейших задач отрасли: эффективно работать на требуемом уровне и одновременно обеспечивать индивидуальное обслуживание».