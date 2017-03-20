Itella в России подвела итоги 2016 года и представила планы на 2017-й

27 марта 2017 г.

22 марта в ходе отчетной пресс-конференции руководство Itella в России поделилось итогами 2016 года и рассказало о планах компании на 2017-й. На мероприятии выступили генеральный директор Юсси Куутса и директор по развитию Елена Печникова

Как сообщил Юсси Куутса, выручка группы компаний Posti, частью которой является Itella, в 2016 году составила 1 607,6 млн евро, что на 2,5 % меньше, чем в 2015 году, когда показатель был равен 1 650,3 млн евро. Выручка российского подразделения в 2016 году снизилась в рублях на 3,9%.

«При этом операционный результат компании, по сравнению с итогами 2015 года, улучшился благодаря активному спросу на транспортные услуги, а также росту выручки в сегменте e-commerce», – отметила Елена Печникова.

Выручка Itella в России в 2016 году по сравнению с 2015-м в сегменте авиа-, морских и железнодорожных перевозок выросла на 37,3%, в сегменте автоперевозок увеличилась на 1,3%, в сфере контрактной логистики снизилась на 13,5%. Средняя заполняемость складских площадей Itella в России в 2016 году по Московскому региону снизилась на 8% и составила 77%, а по другим регионам снизилась на 4%, до 82%.

«Мы продолжаем реализацию стратегии по переходу от B2B- к B2C-оператору, и логичным образом это отражается на структуре выручки. Доля транспортных сегментов растет, а доля складской логистики сокращается. Снижение заполняемости складских площадей отражает оптимизационные процессы наших клиентов, которые изменили свою модель бизнеса и сократили объем хранения за счет увеличения оборачиваемости товарного запаса», – уточнила Елена Печникова.

Говоря о региональном развитии, спикеры отметили, что общая выручка компании в Южном регионе выросла на 26,9%, в Северном регионе – на 3,4%, а в Восточном регионе общий объем выручки снизился на 4,6%.

В 2016 году инвестиции компании в российский рынок составили 400 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2015-м. Из них 56 млн рублей направлено на открытие кросс-докинговых терминалов в Казани и Воронеже, 10 млн рублей – на внедрение новых технологий и закупку оборудования, 4 млн рублей – на обучение сотрудников. Также в 2016 году было подписано 35 контрактов. Согласно инвестиционным планам, в 2017 году будет выделено еще 200 млн рублей.

В 2016 году Itella в России была сфокусирована на трех направлениях: кросс-докинг и сборные грузоперевозки, электронная коммерция и доставка на последней миле, повышение удовлетворенности клиентов. Данные направления остаются приоритетными для компании и в 2017 году.

По результатам 2016 года, кросс-докинговая сеть Itella в России насчитывает 8 площадок, 2 из которых были открыты в 2016 году (в Воронеже и Казани), и 32 города доставки. В 2017 году компания планирует расширить сеть до 43 городов. Рост выручки по перевозкам сборных грузов в 2016 году составил 46%, по сравнению с 2015-м. Количество отправок увеличилось на 40% (с 67 000 до 95 000).

В 2016 году выручка по направлению e-commerce выросла на 100%. За год Itella в России обработала 8 млн единиц товаров. Клиентами компании стали Haier, Harman и myToys, которые являются крупными игроками на российском рынке.

Курьерская служба «МаксиПост», которую Itella приобрела в 2016 году, обработала более 1 млн отправлений. В планах на 2017 год – увеличить этот показатель в 1,5 раза.

К осени 2016 года компании удалось существенно повысить такой значимый показатель бизнеса, как уровень удовлетворенности клиентов (индекс NPS): рост составил 32 процентных пункта по отношению к осени 2015-го. Особое внимание было уделено сегментам «Фармацевтика» и «Продукты питания». В январе 2016 года компания получила фармацевтическую лицензию: комиссия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения признала склады Itella в России соответствующими лицензионным требованиям. Также реализован проект по строительству нового склада с целью объединения стоков двух фармацевтических компаний в один. На ремонт склада и строительство термозоны Itella в России направила 50 млн рублей. Теперь объединенный сток имеет возможность расширения до 17 000 паллетомест.

В 2017 году Itella в России продолжит инвестировать в ключевые компетенции бизнеса и развивать услуги в таких сегментах, как FMCG (food, non food), «Фармацевтика» и «Электронная коммерция». Так, в FMCG заключен контракт с крупным производителем кофе на пять лет с предполагаемым объемом хранения порядка 4000 паллетомест. Также заключен контракт на три года с одной из крупнейших косметических компаний, для которой будут оказываться фулфилмент-услуги на специально установленной конвейерной линии. В месяц планируется обрабатывать около 6 млн единиц продукции (200 000 заказов). Объем хранения в зависимости от сезона составит от 1200 до 2000 паллетомест.

Itella в России выбрана логистическим оператором для обработки заказов интернет-магазина одного из крупнейших российских FMCG-ритейлеров. Помимо подготовки заказов для этого онлайн-магазина, портфель услуг может также включать доставку с помощью курьерской службы «МаксиПост».

«Сохранение спроса на продукты, FMCG-товары и лекарственные препараты вполне понятно, так как покупатели даже в трудные экономические времена продолжают приобретать самое необходимое. В последние годы модель потребительского поведения в России существенно изменилась и стала похожа на европейскую: люди начали экономить. Именно на развитии работы с этими самыми важными сегментами и сосредоточится наша компания», – подытожил Юсси Куутса.