Итоги выставки «НАВИТЕХ-2017». 9-я международная выставка навигационных систем, технологий и услуг

30 мая 2017 г.

С 25 по 28 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 9-я международная специализированная выставка «Навитех-2017» - главное выставочное событие для специалистов навигационной отрасли.

Выставка, организованная «Экспоцентром», проводилась при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Навитех-2017» очередной раз подтвердила статус уникальной в России площадки, которая продемонстрировала преимущества использования навигационных технологий и услуг в различных сферах экономики и бизнеса.

Выставка проходила в рамках Российской недели высоких технологий вместе с крупным событием телекоммуникационной отрасли - выставкой «Связь-2017». Такой формат позволил ознакомиться с достижениями индустрии связи, инновационными разработками в области телекоммуникаций и навигационного оборудования.

Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин:

- Демонстрируя лучшие отечественные разработки и укрепляя сотрудничество с ведущими международными компаниями. Российская неделя высоких технологий вносит существенный вклад в реализацию многих государственных программ и инвестиционных проектов, а также открывает национальным и зарубежным производителям средств связи новые рынки и возможности.

В 2017 году выставка «Навитех» расширила свою тематику и предложила вниманию специалистов еще больший спектр новинок навигационных систем, технологий и услуг.

В этом году увеличилось также количество иностранных участников, что свидетельствует о продолжении интеграции спутниковых навигационных систем и развитии глобального рынка.

В выставке приняли участие 50 компаний из Республики Беларусь, Республики Корея, России, Китая, Литвы, США. Новые решения и оборудование продемонстрировали такие зарубежные компании, как Huawei Technologies Co Ltd (Китай), Ruptela UAB (Литва), «Гуртам» (Беларусь), D-TEG Security Co., Ltd (Корея), Gigaiot Software Company Limited (США) и другие, а также российские фирмы и предприятия: «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Сколково», «Российские космические системы», «Аруснави электроникс», «Вега-Абсолют», «Спутниковая система «Гонец», «Миэлта Технологии», «МТ-Системс», «РТЛ СОФТ», «СервисСофт», «Скай Электроникс», «Спутниковые решения», «НПО Старлайн», «Тритфейс», «Фарватер», «Форт-Телеком», «Центрсвязьинформ», «Эй Ти Энерджи», «Элтех» и другие.

Впервые на выставке были представлены новые платформы для операторов каршеринга от компаний «Кариот» и «Монгео Коннектед Технолоджи».

АО «ГЛОНАСС», являющееся оператором государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», продемонстрировали развитие сервисов ЭРА+ в партнерстве с «Российским автомобильным товариществом», ГК «Цезарь Сателлит», компанией «Евромобайл» и ИПК «Страж».

Вниманию посетителей-специалистов были предложены навигационно-информационные системы на транспорте; высокоточная спутниковая навигация; страховая телематика; системы и технологии позиционирования внутри помещений (Indoor-навигация); навигационно-информационные системы для автомобилей; персональные навигационно-информационные системы, сервисы и оборудование; профессиональное навигационное оборудование, модули и компоненты.

Зрелищным событием на выставке стали соревнования Кубка чемпионов по Дрон-рейсингу, в которых приняли участие 68 пилотов из России, Белоруссии, ОАЭ и Франции. Чемпионат проходил в павильоне №1 на специально построенной трассе площадью 10 тыс. кв. м. По оценкам организаторов, в России соревнований такого масштаба по дрон-рейсингу еще не было.

Обладателями заветных кубков Чемпионата в командном зачете стали: "Ростелеком" - 1 место; "Техносерв" - 2 место; "Барсучки" - 3 место.

Помощник Президента Российской Федерации, председатель комиссии по развитию авиации общего назначения Игорь Левитин:

- В мире этот вид спорта развивается. Думаю, что здесь рождаются будущие пилоты, инженеры - люди влюбленные в небо.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Вместе с выставкой традиционно проходило центральное мероприятие года в Российской Федерации и странах ЕАЭС в сфере использования навигационных технологий XI Международный Навигационный форум, организуемый Ассоциацией «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» в стратегическом партнерстве с НП «ГЛОНАСС».

Свои доклады представили 150 ведущих экспертов рынка, представителей органов власти, курирующих и регулирующих применение навигационных технологий в России.

Исполнительный директор Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум Владимир Климов:

- Ежегодное проведение таких мероприятий способствует расширению сфер применения навигационных технологий, развитию экономики государства и повышению благосостояния и качества жизни граждан нашего государства.

Программа форума охватила все направления применения спутниковых навигационных систем в России и мире.

Во время пленарных сессий, панельных дискуссий и тематических секций обсуждались такие важные темы, как глобальное навигационное пространство; новые услуги, бизнес-модели на основе интеграции новых технологий; развитие технологий и сервисов в умном автомобиле, мобильном городе; будущее навигационных карт; использование навигационных технологий в землеустройстве и строительстве. Состоялся круглый стол, посвященный федеральным проектам в транспортной отрасли как основы будущего технологического развития.

На пленарном заседании также были заслушаны выступления Президента НП «ГЛОНАСС» Александра Гурко, Заместителя генерального директора Государственная корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС» Михаила Хайлова, Заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова, Директора Департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ Александра Масленникова, Директора международных программ Представительства ООН по вопросам использования космического пространства (UNOOSA) Шарафат Гадимовой, а также - представителей иностранных компаний NEC Corporation, China Satellite Navigation Office и др.

Участники форума получили также информацию о дальнейшем развитии проекта «ЭРА-ГЛОНАСС».

Александр Морозов:

- С 2017 года мы оснащаем новые транспортные средства аппаратурой экстренного реагирования при авариях ЭРА-Глонасс. Хотел бы отметить, что мы первая страна в мире, которая имеет глобальную систему безопасности на дорогах. Исключительно усилиями российских компаний удалось реализовать системообразующий проект российского навигационного рынка, который ляжет в основу дальнейшего развития инновационных сервисов и технологий, таких как транспортная телематика.

Выступавшие отмечали, что навигационные технологии в нашей стране успешно применяются во многих отраслях экономики, на транспорте и в энергетике, в строительстве, сельском хозяйстве и оборонно-промышленном комплексе. Технологии спутниковой навигации спасают жизни на дорогах, управляют трафиком пассажирских перевозок и логистикой грузов, контролируют работу экстренных и коммунальных служб.

Александр Гурко:

- Самыми перспективными рынками для навигации сейчас являются транспортная отрасль, сельское хозяйство, indoor-навигация и беспилотные навигационные системы. В следующем году можно ожидать запуск пилотных зон для тестирования беспилотного транспорта, а также увидеть массовое внедрение сервисов на основе навигационных данных и connectivity.

Важным событием деловой программы стал Российско-Китайский форум по применению навигационных технологий, участники которого обсудили опыт и перспективы сотрудничества России и Китая в области телематики. Организаторами форума выступили Альянс разработчиков телематической индустрии Китая – TIAA и НП «ГЛОНАСС». Подробнее>>

Проведение 9-й международной выставки «Навитех-2017» и XI Международного навигационного форума показало растущий интерес со стороны профессионалов отрасли к этим событиям. За четыре дня выставку посетили около 6000 специалистов из многих регионов России. Общая площадь выставки и мероприятий ее деловой программы составила более 11 000 кв. м.

Владимир Климов:

- Результаты совместных усилий государства и бизнеса по расширению сфер применения технологий на базе глобальных навигационных спутниковых систем воплощаются в реальные решения, проекты, услуги и продукты, с которыми можно ознакомиться в ходе работы форума на специализированных секциях, а увидеть – на стендах участников выставки.

Выставка прошла успешно и на высоком организационном уровне. С отзывами гостей и экспонентов выставки можно ознакомиться на сайте.

Следующая 10-я юбилейная международная выставка «Навитех-2018» пройдет с 24 по 27 апреля 2018 года в ЦВК «Экспоцентр».