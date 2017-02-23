Итоги XXII Практической конференции «Управление современным складом»

6 марта 2017 г.

2 марта в Санкт-Петербурге прошла ежегодная Практическая конференция «Управление современным складом». Мероприятие посетили более 200 участников, заинтересованных в изучении практического опыта и современных разработок в сфере автоматизации складской и транспортной логистики.

Конференции «Управление современным складом» нацелены на формирование понимания роли и места складской и транспортной логистики в деятельности компании и помощь в выборе надежных практических инструментов автоматизации и стратегического развития. Доклады представителей компании AXELOT, открывшие конференцию, в широком смысле стали для участников «вводным словом» в тематику мероприятия.

Так, генеральный директор AXELOT Алексей Тимашов рассказал о перспективах и трендах современной логистики. Артем Долгих, руководитель отдела автоматизации складской логистики, в своем докладе подчеркнул необходимость комплексного подхода к управлению складом и познакомил аудиторию с ключевыми этапами его развития. А Мария Чевордаева, руководитель отдела автоматизации транспортной логистики, рассказала собравшимся о возможных способах оптимизации затрат на транспорт при помощи современного программного решения «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками».

Традиционно значимую часть конференции заняли доклады компаний, для которых автоматизация управления логистикой – часть реального опыта. Ольга Тихомирова, заместитель генерального директора по финансам СТФК «КАМАЗ», рассказала об автоматизации склада крупнейшего в России поставщика комплектующих для тяжелых грузовых автомобилей. Руководитель проектов по логистике компании PATRIOT Александр Лаврентьев в своем докладе сконцентрировался на нюансах переезда двух складов в один за 21 день.

Кроме того, в программе конференции было выделено время под неформальное общение со спикерами, когда слушатели смогли напрямую задать вопросы о ходе проектов, которым были посвящены доклады.

Прозвучали также выступления партнеров конференции и участников выставки технологий и оборудования, которая проходила в фойе мероприятия, – Zebra Technologies, Extreme Networks, Linde и ГК «Стелкон».

Новшеством в программе конференции «Управление современным складом» стало проведение круглого стола на тему «Жизнь после WMS – точка или многоточие?». Участники круглого стола обсудили необходимость и возможность развития WMS-системы после завершения основных работ по автоматизации склада. Модераторами круглого стола стали Яна Яремчук, заместитель директора по развитию компании «Хогарт», и Артем Долгих (AXELOT). Круглый стол на такую актуальную для бизнеса тему оказался интересен аудитории – участие в мероприятии приняли около 40 человек.

Желающие также смогли посетить демо-практикумы, посвященные функциональным возможностям программных продуктов «1С:WMS Логистика. Управление складом» и «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками». Слушатели не только увидели работу систем на практике, но и пообщались напрямую с ведущими консультантами AXELOT.

Несмотря на то, что конференция «Управление современным складом» проходит в Санкт-Петербурге ежегодно, интерес к мероприятию остается стабильно высоким.

Компания AXELOT выражает благодарность информационным спонсорам мероприятия:

Ассоциации промышленников и предпринимателей, журналам и порталам «Логистика», «Директор информационной службы», CRN/RE, Intelligent Enterprise/RE, PC Week, «Склад и техника», Logistics.ru, LogLink.ru, «Складской комплекс» и «Мегаполис».