IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития»

14 августа 2017 г.

С 18 по 20 октября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет IV Международная конференция «Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития» (ITSONROAD).

Организатором конференции выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги» при поддержке Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Сегодня внедрение интеллектуальных транспортных систем в России носит стратегический характер, определяет конкурентоспособность страны на мировом рынке. Развитие современного автотранспорта уже немыслимо без повсеместного применения ИТС.

Информационные технологии и рост рынка интеллектуальных транспортных систем диктуют условия создания единого коммуникационного пространства, необходимого для глубокой, разносторонней проработки ключевых вопросов с учетом мнений представителей власти, главных игроков транспортного сектора, представителей малого и среднего бизнеса, научного сообщества в области развития инновационных технологий на транспорте и рынка IT.

За последние несколько лет конференция «Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития» стала одним из самых значимых мероприятий для специалистов в области продвижения новых технологий и услуг, используемых в современных транспортных системах.

В 2016 году конференция ITSONROAD прошла при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального дорожного агентства (Росавтодор), ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» и Агентства стратегических инициатив. Мероприятие собрало более 350 участников из 8 стран мира. Участниками конференции стали представители исполнительной власти Российской Федерации, разработчики новейшего оборудования, специалисты в области транспортной инфраструктуры, IT-технологий, дорожного строительства и финансов, а также представители профильных министерств и ведомств.

В этом году организаторы планируют не только расширить круг участников, но и презентовать новые форматы обсуждения актуальных вопросов отрасли. Участники мероприятия смогут встретиться и обсудить дальнейшие пути взаимодействия с представителями промышленных и научных кругов, общественных и государственных организаций, имеющих общие интересы в развитии дорожной инфраструктуры с использованием ИТС.

Программа мероприятия предусматривает проведение Пленарного заседания, серии круглых столов, выставку.

Приглашаем всех желающих принять участие в конференции. Ознакомиться с программой, а также заполнить заявки на участие можно на официальном сайте конференции www.itsonroads.com.