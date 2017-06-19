Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
С 18 по 20 октября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет IV Международная конференция «Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития» (ITSONROAD).
Организатором конференции выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги» при поддержке Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Сегодня внедрение интеллектуальных транспортных систем в России носит стратегический характер, определяет конкурентоспособность страны на мировом рынке. Развитие современного автотранспорта уже немыслимо без повсеместного применения ИТС.
Информационные технологии и рост рынка интеллектуальных транспортных систем диктуют условия создания единого коммуникационного пространства, необходимого для глубокой, разносторонней проработки ключевых вопросов с учетом мнений представителей власти, главных игроков транспортного сектора, представителей малого и среднего бизнеса, научного сообщества в области развития инновационных технологий на транспорте и рынка IT.
За последние несколько лет конференция «Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития» стала одним из самых значимых мероприятий для специалистов в области продвижения новых технологий и услуг, используемых в современных транспортных системах.
В 2016 году конференция ITSONROAD прошла при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального дорожного агентства (Росавтодор), ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» и Агентства стратегических инициатив. Мероприятие собрало более 350 участников из 8 стран мира. Участниками конференции стали представители исполнительной власти Российской Федерации, разработчики новейшего оборудования, специалисты в области транспортной инфраструктуры, IT-технологий, дорожного строительства и финансов, а также представители профильных министерств и ведомств.
В этом году организаторы планируют не только расширить круг участников, но и презентовать новые форматы обсуждения актуальных вопросов отрасли. Участники мероприятия смогут встретиться и обсудить дальнейшие пути взаимодействия с представителями промышленных и научных кругов, общественных и государственных организаций, имеющих общие интересы в развитии дорожной инфраструктуры с использованием ИТС.
Программа мероприятия предусматривает проведение Пленарного заседания, серии круглых столов, выставку.
Приглашаем всех желающих принять участие в конференции. Ознакомиться с программой, а также заполнить заявки на участие можно на официальном сайте конференции www.itsonroads.com.