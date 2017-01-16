Из Украины экспортировано 27 млн т урожая агропродукции в 2016 году

14 февраля 2017 г.

В 2016 г. из Украины экспортировано 27 млн т урожая. Об этом сегодня во время часа вопросов к Кабмину в Верховной раде заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

«В стране рекордный урожай 66 млн т, из них экспортировано 27 млн т», - заявил Т.Кутовой. По его словам, в прошлом году в структуре экспорта Украины товары АПК занимали 41,4%.