JLL названа консультантом №1 на рынке инвестиций в недвижимость в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке

31 марта 2017 г.

Лондон

Компания JLL шестой год подряд признается лучшим консультантом на рынке инвестиций в недвижимость в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) по версии Real Capital Analytics (RCA).

В 2016 году команда JLL в регионе EMEA закрыла инвестиционные транзакции совокупным объемом 35,9 млрд долл., что, по оценке независимого агентства RCA, отслеживающего сделки с недвижимостью, составляет 19,4% от общерыночного показателя. Для сравнения, годом ранее на долю JLL пришлось 19%* инвестиционных сделок в регионе.

Помимо этого, отдел финансовых рынков и инвестиций компании JLL оказывал услуги на рынке M&A (слияния и поглощения), долгового финансирования, реструктуризации долгов – совокупно на 40,1 млрд долл. за последние два года в мире.

Мэттью Ричардс, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL в регионе EMEA, говорит: «Лидерство JLL в рейтинге на протяжении последних лет подтверждает высокое качество наших инвестиционных услуг. В то же время это лишь часть широкого спектра сервисов, предоставляемых командой JLL. По словам клиентов, уникальное понимание экспертами JLL арендного рынка, глубокое знание мирового рынка капитала, финансовая экспертиза – все это помогает им достигать собственных инвестиционных целей на протяжении всего жизненного цикла активов».

JLL также стала лидером по объему инвестиционных транзакций в Азиатско-Тихоокеанском регионе шестой раз подряд, закрыв в 2016 году сделки на 20 млрд долл. (27,5%* от общерыночного показателя).

*Доля рынка представляет собой отношение объема сделок, в которых JLL представляла интересы продавца, в долларовом выражении к общему объему транзакций с учатием консультанта на стороне продавца. Подробная методология представлена на сайте RCA.