29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Лондон
Компания JLL шестой год подряд признается лучшим консультантом на рынке инвестиций в недвижимость в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) по версии Real Capital Analytics (RCA).
В 2016 году команда JLL в регионе EMEA закрыла инвестиционные транзакции совокупным объемом 35,9 млрд долл., что, по оценке независимого агентства RCA, отслеживающего сделки с недвижимостью, составляет 19,4% от общерыночного показателя. Для сравнения, годом ранее на долю JLL пришлось 19%* инвестиционных сделок в регионе.
Помимо этого, отдел финансовых рынков и инвестиций компании JLL оказывал услуги на рынке M&A (слияния и поглощения), долгового финансирования, реструктуризации долгов – совокупно на 40,1 млрд долл. за последние два года в мире.
Мэттью Ричардс, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL в регионе EMEA, говорит: «Лидерство JLL в рейтинге на протяжении последних лет подтверждает высокое качество наших инвестиционных услуг. В то же время это лишь часть широкого спектра сервисов, предоставляемых командой JLL. По словам клиентов, уникальное понимание экспертами JLL арендного рынка, глубокое знание мирового рынка капитала, финансовая экспертиза – все это помогает им достигать собственных инвестиционных целей на протяжении всего жизненного цикла активов».
JLL также стала лидером по объему инвестиционных транзакций в Азиатско-Тихоокеанском регионе шестой раз подряд, закрыв в 2016 году сделки на 20 млрд долл. (27,5%* от общерыночного показателя).
*Доля рынка представляет собой отношение объема сделок, в которых JLL представляла интересы продавца, в долларовом выражении к общему объему транзакций с учатием консультанта на стороне продавца. Подробная методология представлена на сайте RCA.