JLL названа лучшим консультантом на премии CRE Awards 2017

28 апреля 2017 г.

На ежегодной церемонии награждения лауреатов премии Commercial Real Estate Moscow Awards 2016, прошедшей 27 апреля в «Барвиха Luxury Village» в Москве, компания JLL стала победителем в номинации «Консультант года».

«Золотой кирпич» – награду CRE Awards – в номинации «Консультант года» компания JLL получает 12-й раз подряд и 13-й раз за 14-летнюю историю премии.

На XIV церемонии CRE Awards команда JLL также победила в номинации «Сделка года – Аренда – Торговая недвижимость»: лучшей сделкой на российском рынке ритейла профессиональное жюри признало крупнейшую арендную транзакцию в центральном стрит-ритейле столицы – «Флагманский магазин Nike Moscow на Кузнецком Мосту». Открытый в конце марта, Nike Moscow стал третьим магазином бренда в мире и единственным в Европе в новом формате.

Помимо этого, «золотой кирпич» получил торгово-развлекательный центр «Океания» в номинации «Крупный торговый центр» (девелопер – «ТПС Недвижимость», консультант по сдаче в аренду – JLL).

Том Девоншир-Гриффин, управляющий директор компании JLL, Россия и СНГ, комментирует: «Премия CRE Awards является наиболее ценной в секторе, ведь она отражает реальную оценку качества работы всех игроков профессиональным сообществом. Победа команды JLL в нынешнем году свидетельствует, что даже в условиях все более конкурентного рынка клиенты видят в нас лидера и надежного партнера. Это в свою очередь подтверждает правильность стратегии JLL, наших инвестиций в укрепление команды и развитие инновационных направлений бизнеса. Мы благодарны экспертам рынка за высочайшую оценку работы каждого члена команды JLL, а конкурентам – за напор, который дает нам дополнительный стимул двигаться вперед».

Премия Commercial Real Estate Awards, основанная издательским домом «Импресс Медиа», присуждается лучшим торговым, офисным, индустриальным, многофункциональным и гостиничным проектам, наиболее выдающимся сделкам во всех сегментах рынка, а также консультантам, девелоперам и управляющим компаниям, работающим в России. Победители определяются на основе закрытого голосования жюри, в состав которого традиционно входят ведущие эксперты, специалисты и участники рынка.