Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
На ежегодной церемонии награждения лауреатов премии Commercial Real Estate Moscow Awards 2016, прошедшей 27 апреля в «Барвиха Luxury Village» в Москве, компания JLL стала победителем в номинации «Консультант года».
«Золотой кирпич» – награду CRE Awards – в номинации «Консультант года» компания JLL получает 12-й раз подряд и 13-й раз за 14-летнюю историю премии.
На XIV церемонии CRE Awards команда JLL также победила в номинации «Сделка года – Аренда – Торговая недвижимость»: лучшей сделкой на российском рынке ритейла профессиональное жюри признало крупнейшую арендную транзакцию в центральном стрит-ритейле столицы – «Флагманский магазин Nike Moscow на Кузнецком Мосту». Открытый в конце марта, Nike Moscow стал третьим магазином бренда в мире и единственным в Европе в новом формате.
Помимо этого, «золотой кирпич» получил торгово-развлекательный центр «Океания» в номинации «Крупный торговый центр» (девелопер – «ТПС Недвижимость», консультант по сдаче в аренду – JLL).
Том Девоншир-Гриффин, управляющий директор компании JLL, Россия и СНГ, комментирует: «Премия CRE Awards является наиболее ценной в секторе, ведь она отражает реальную оценку качества работы всех игроков профессиональным сообществом. Победа команды JLL в нынешнем году свидетельствует, что даже в условиях все более конкурентного рынка клиенты видят в нас лидера и надежного партнера. Это в свою очередь подтверждает правильность стратегии JLL, наших инвестиций в укрепление команды и развитие инновационных направлений бизнеса. Мы благодарны экспертам рынка за высочайшую оценку работы каждого члена команды JLL, а конкурентам – за напор, который дает нам дополнительный стимул двигаться вперед».
Премия Commercial Real Estate Awards, основанная издательским домом «Импресс Медиа», присуждается лучшим торговым, офисным, индустриальным, многофункциональным и гостиничным проектам, наиболее выдающимся сделкам во всех сегментах рынка, а также консультантам, девелоперам и управляющим компаниям, работающим в России. Победители определяются на основе закрытого голосования жюри, в состав которого традиционно входят ведущие эксперты, специалисты и участники рынка.