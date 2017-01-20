Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Чикаго
Компания JLL вновь вошла в список самых уважаемых компаний мира (World’s Most Admired Companies) по версии журнала Fortune.
Начиная с 1997 года, Fortune и консалтинговая фирма Korn Ferry Hay Group ежегодно формируют рейтинг компаний с безукоризненной репутацией в различных сферах бизнеса на основе опроса топ-менеджеров, директоров и финансовых аналитиков. Оценка проводится по девяти основным критериям, среди которых финансовая устойчивость, качество управления, инновационность, качество продуктов компании, социальная ответственность и способность привлекать лучшие кадры на рынке.
«Мы создаем лучшую команду профессионалов на мировом рынке недвижимости, которые помогают нашим клиентам достигать поставленных целей и способствуют успеху JLL в целом. Включение JLL в список самых уважаемых компаний мира подтверждает высочайшее качество услуг и экспертизы нашей команды», - говорит Кристиан Ульбрих, исполнительный директор компании JLL.