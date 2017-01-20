JLL вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Fortune

21 февраля 2017 г.

Чикаго

Компания JLL вновь вошла в список самых уважаемых компаний мира (World’s Most Admired Companies) по версии журнала Fortune.

Начиная с 1997 года, Fortune и консалтинговая фирма Korn Ferry Hay Group ежегодно формируют рейтинг компаний с безукоризненной репутацией в различных сферах бизнеса на основе опроса топ-менеджеров, директоров и финансовых аналитиков. Оценка проводится по девяти основным критериям, среди которых финансовая устойчивость, качество управления, инновационность, качество продуктов компании, социальная ответственность и способность привлекать лучшие кадры на рынке.

«Мы создаем лучшую команду профессионалов на мировом рынке недвижимости, которые помогают нашим клиентам достигать поставленных целей и способствуют успеху JLL в целом. Включение JLL в список самых уважаемых компаний мира подтверждает высочайшее качество услуг и экспертизы нашей команды», - говорит Кристиан Ульбрих, исполнительный директор компании JLL.