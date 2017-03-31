18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Компания «ЭНКА ТЦ», один из ведущих девелоперов на рынке коммерческой недвижимости России, назначила команду JLL ко-эксклюзивным консультантом по маркетингу и сдаче в аренду нового торгово-развлекательного центра на Каширском шоссе. Современный комплекс общей площадью 195,5 тыс. кв. м будет открыт в Москве в начале 2018 года.
ТРЦ появится на месте одного из дебютных проектов компании «ЭНКА ТЦ» (ранее – «Рамэнка») в России – торгового центра «Капитолий», который успешно работал в данной локации на протяжении 15 лет.
Новый комплекс объединит в себе торговые галереи с известными мировыми и российскими брендами, детский кластер, в котором будет представлен полный спектр товаров и услуг для детей и родителей, расширенную зону развлечений, включающую многозальный кинотеатр «Киномакс» с самым большим IMAX в России, фитнес-клуб World Class с собственной террасой, детский развлекательный центр, а также авторские кафе и рестораны. В новом торгово-развлекательном центре (71 тыс. кв. м GLA) разместятся около 200 магазинов. В числе якорных арендаторов – гипермаркет «Ашан». Для удобства посетителей в проекте предусмотрен 3-уровневый подземный паркинг на 1,5 тыс. машино-мест.
Отличительной характеристикой проекта также станет уникальная эксплуатируемая кровля, где будет реализована досугово-спортивная составляющая: на крыше разместятся кинотеатр под открытым небом, ресторанные веранды, бассейн, теннисный корт, баскетбольное поле, каток.
Благодаря расположению на первой линии одной из основных транспортных артерий Москвы, ТРЦ характеризуется отличной транспортной доступностью, а близость к пяти станциям метро – «Домодедовская», «Орехово», «Зябликово», «Красногвардейская», «Шипиловская» – обеспечивает легкий пешеходный доступ. В зоне охвата ТРЦ проживает более 2 млн человек.
Мурат Дуран, генеральный директор «ЭНКА ТЦ», комментирует: «Наша компания с большой ответственностью подходит к реализации каждого проекта, и девелопмент для нас – это не просто строительство объекта недвижимости, а создание высококачественной, комфортной среды обитания. Именно поэтому в новом проекте на Каширском шоссе мы значительное внимание уделяем архитектуре и дизайнерским решениям, инвестируем в создание благоустроенных общих зон мирового уровня и даже выходим за пределы объекта недвижимости в общем понимании, превращая крышу торгового центра в культурное и досуговое пространство для всего района, а территорию вокруг него – в прогулочную зону с яблоневым садом. Мы уверены, что проект такого уровня станет центром притяжения юго-востока Москвы и войдет в число наиболее успешных торгово-развлекательных центров столицы».
Екатерина Земская, региональный директор и руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL, отмечает: «На протяжении последних трех лет мы наблюдаем снижение ввода новых торговых центров в Москве, при этом потребность ритейлеров в качественных проектах увеличивается по мере стабилизации экономического фона. Ключевым вопросом для ритейлеров сейчас, помимо локации и концепции ТРЦ, становится экспертиза девелопера, опыт реализации проектов и умение выдерживать качество и сроки. На сегодня “ЭНКА ТЦ” является одним из основных драйверов развития столичного рынка ритейла, и в лице этой компании арендаторы получают профессионального, надежного партнера с большим пулом реализованных и перспективных проектов. ТРЦ на Каширском шоссе, представляющий собой второй проект редевелопмента торговых комплексов “ЭНКА ТЦ”, станет самым современным объектом на этом направлении и воплотит в себе все основные тренды рынка ритейла».
Объем инвестиций компании «ЭНКА ТЦ» в строительство торгово-развлекательного центра на Каширском шоссе составляет более 300 млн долл.