JLL выбрана ко-эксклюзивным брокером нового ТРЦ на Каширском шоссе в Москве

20 апреля 2017 г.

Компания «ЭНКА ТЦ», один из ведущих девелоперов на рынке коммерческой недвижимости России, назначила команду JLL ко-эксклюзивным консультантом по маркетингу и сдаче в аренду нового торгово-развлекательного центра на Каширском шоссе. Современный комплекс общей площадью 195,5 тыс. кв. м будет открыт в Москве в начале 2018 года.

ТРЦ появится на месте одного из дебютных проектов компании «ЭНКА ТЦ» (ранее – «Рамэнка») в России – торгового центра «Капитолий», который успешно работал в данной локации на протяжении 15 лет.

Новый комплекс объединит в себе торговые галереи с известными мировыми и российскими брендами, детский кластер, в котором будет представлен полный спектр товаров и услуг для детей и родителей, расширенную зону развлечений, включающую многозальный кинотеатр «Киномакс» с самым большим IMAX в России, фитнес-клуб World Class с собственной террасой, детский развлекательный центр, а также авторские кафе и рестораны. В новом торгово-развлекательном центре (71 тыс. кв. м GLA) разместятся около 200 магазинов. В числе якорных арендаторов – гипермаркет «Ашан». Для удобства посетителей в проекте предусмотрен 3-уровневый подземный паркинг на 1,5 тыс. машино-мест.

Отличительной характеристикой проекта также станет уникальная эксплуатируемая кровля, где будет реализована досугово-спортивная составляющая: на крыше разместятся кинотеатр под открытым небом, ресторанные веранды, бассейн, теннисный корт, баскетбольное поле, каток.

Благодаря расположению на первой линии одной из основных транспортных артерий Москвы, ТРЦ характеризуется отличной транспортной доступностью, а близость к пяти станциям метро – «Домодедовская», «Орехово», «Зябликово», «Красногвардейская», «Шипиловская» – обеспечивает легкий пешеходный доступ. В зоне охвата ТРЦ проживает более 2 млн человек.

Мурат Дуран, генеральный директор «ЭНКА ТЦ», комментирует: «Наша компания с большой ответственностью подходит к реализации каждого проекта, и девелопмент для нас – это не просто строительство объекта недвижимости, а создание высококачественной, комфортной среды обитания. Именно поэтому в новом проекте на Каширском шоссе мы значительное внимание уделяем архитектуре и дизайнерским решениям, инвестируем в создание благоустроенных общих зон мирового уровня и даже выходим за пределы объекта недвижимости в общем понимании, превращая крышу торгового центра в культурное и досуговое пространство для всего района, а территорию вокруг него – в прогулочную зону с яблоневым садом. Мы уверены, что проект такого уровня станет центром притяжения юго-востока Москвы и войдет в число наиболее успешных торгово-развлекательных центров столицы».

Екатерина Земская, региональный директор и руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL, отмечает: «На протяжении последних трех лет мы наблюдаем снижение ввода новых торговых центров в Москве, при этом потребность ритейлеров в качественных проектах увеличивается по мере стабилизации экономического фона. Ключевым вопросом для ритейлеров сейчас, помимо локации и концепции ТРЦ, становится экспертиза девелопера, опыт реализации проектов и умение выдерживать качество и сроки. На сегодня “ЭНКА ТЦ” является одним из основных драйверов развития столичного рынка ритейла, и в лице этой компании арендаторы получают профессионального, надежного партнера с большим пулом реализованных и перспективных проектов. ТРЦ на Каширском шоссе, представляющий собой второй проект редевелопмента торговых комплексов “ЭНКА ТЦ”, станет самым современным объектом на этом направлении и воплотит в себе все основные тренды рынка ритейла».

Объем инвестиций компании «ЭНКА ТЦ» в строительство торгово-развлекательного центра на Каширском шоссе составляет более 300 млн долл.