Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Лондон
Компания JLL выступила консультантом Pradera, одного из ведущих европейских фондов на рынке торговой недвижимости, по приобретению 25 ритейл-парков общей площадью 538 тыс. кв. м в Европе. Инвестиции в размере 900 млн евро стали первыми для фонда Pradera European Retail Parks SCSp.
Портфолио ритейл-парков включает в себя около 500 объектов, расположенных рядом с магазинами IKEA. Завершение сделки по 17 ритейл-паркам в Германии, Франции и Польше ожидается 4 Апреля 2017 года, по восьми ритейл-паркам в Швеции, Финляндии, Дании, Чехии и Швейцарии – 31 августа.
Джереми Эдди, руководитель отдела инвестиций в торговую недвижимость Европы компании JLL, прокомментировал: «Мы были рады оказать поддержку фонду Pradera в комплексной сделке на основе нашей локальной и панъевропейской экспертизы. Данная транзакция свидетельствует о вере инвесторов в сектор ритейла в Европе, в частности, в выигрышные локации, где сильные управленческие команды могут способствовать активному развитию бизнеса. Европейский рынок торговой недвижимости дает возможность получать гарантированный доход в долгосрочной перспективе от стабильных договоров, и мы ожидаем увидеть новые сделки в этом секторе».