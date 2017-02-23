JLL выступила консультантом фонда Pradera в сделке объемом 900 млн евро

10 марта 2017 г.

Лондон

Компания JLL выступила консультантом Pradera, одного из ведущих европейских фондов на рынке торговой недвижимости, по приобретению 25 ритейл-парков общей площадью 538 тыс. кв. м в Европе. Инвестиции в размере 900 млн евро стали первыми для фонда Pradera European Retail Parks SCSp.

Портфолио ритейл-парков включает в себя около 500 объектов, расположенных рядом с магазинами IKEA. Завершение сделки по 17 ритейл-паркам в Германии, Франции и Польше ожидается 4 Апреля 2017 года, по восьми ритейл-паркам в Швеции, Финляндии, Дании, Чехии и Швейцарии – 31 августа.

Джереми Эдди, руководитель отдела инвестиций в торговую недвижимость Европы компании JLL, прокомментировал: «Мы были рады оказать поддержку фонду Pradera в комплексной сделке на основе нашей локальной и панъевропейской экспертизы. Данная транзакция свидетельствует о вере инвесторов в сектор ритейла в Европе, в частности, в выигрышные локации, где сильные управленческие команды могут способствовать активному развитию бизнеса. Европейский рынок торговой недвижимости дает возможность получать гарантированный доход в долгосрочной перспективе от стабильных договоров, и мы ожидаем увидеть новые сделки в этом секторе».