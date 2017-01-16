С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
• Переход на цифровые технологии, автоматизация и беспилотные транспортные средства, энергоэффективность и безопасность
• Jungheinrich воплощает в жизнь принципы «интралогистики 4.0»
На 15-ой юбилейной выставке LogiMAT – 2017, которая пройдет в г. Штутгарте, Германия, в период с 14 по 16 марта, концерн Jungheinrich представит вниманию международного сообщества комплексные решения, основанные на принципах «интралогистики 4.0» под девизом «Connectivity for your business». В этом году компания вновь выступит крупнейшим экспонентом LogiMAT: на стенде общей площадью 804 кв. м. будет представлена самая современная подъемно-погрузочная техника, комплексные логистические системы, программное обеспечение и цифровые решения (стенд 9B05, 9-ый павильон, New Stuttgart Trade Fair Centre).
«Одним из самых ярких событий выставки должна стать демонстрация работы новейших беспилотных транспортных средств – таких, как тягач EZS350a и вертикальный комплектовщик заказов EKS215a, которые на LogiMAT продемонстрируют свои возможности вживую», - говорит д-р Ларс Бржоска (Dr. Lars Brzoska), член Совета директоров Jungheinrich, отвечающий за продажи и маркетинг. «Jungheinrich предлагает клиентам индивидуальный подход к решению сложных задач в области таких мегатрендов, как переход на цифровые технологии, построение сетей связи и автоматизация процессов. В компании Jungheinrich принципы «интралогистики 4.0» уже воплощены в жизнь, и этим опытом мы делимся на LogiMAT 2017. Посетители нашего стенда смогут ознакомиться с практическим опытом создания интралогистических решений», - продолжает он.
Новейшие модели техники Jungheinrich
Выпустив новые беспилотные транспортные средства, Jungheinrich укрепил свои позиции ведущего поставщика комплексных логистических систем. Автоматизированный тягач EZS350a легко интегрируется в существующие складские процессы и идеально справляется с выполнением стандартных задач по перемещению грузов. Вертикальный комплектовщик заказов EKS215a оптимально подходит для перевозки специальных грузов и закрытых поддонов.
Среди новинок, также заявленных Jungheinrich на LogiMAT, — новая электротележка ERE – самая эффективная, компактная и маневренная в своем классе. Также на выставке будет представлен EMD 115i — самый компактный в мире штабелер с литий-ионным аккумулятором, претендент на победу в IFOY 2017.
Кроме того, Jungheinrich представит новый ETV Q20/Q25 – полностью обновленный многоходовый ричтрак, предназначенный для работы в ограниченном пространстве и позволяющий штабелировать грузы шириной до 12 метров на высоту до 10,7 метров.
Переход на цифровые технологии
Все большее число компаний видят возможности для роста бизнеса – в оптимизации складских процессов за счет внедрения IT-технологий и автоматизации. Система управления складом WMS Jungheinrich предлагает как решения начального уровня, так и сложные модульные решения с возможностью расширения для оптимизации внутрискладских маршрутов и управления доступом. Индивидуальные системы создаются под потребности заказчиков и легко интегрируются в действующую IT-инфраструктуру предприятий.
Система управления парком техники Jungheinrich ISM Online позволяет более эффективно управлять внутрипроизводственной логистикой компаний и уже ни раз была отмечена наградами. В 2017 г. Jungheinrich планирует расширить систему за счет добавления функций модульного контроля доступа, а также управления аккумуляторами и техническим обслуживанием. Эти элементы позволят снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность работы парка.
В числе других новейших решений Jungheinrich для оптимизации складских процессов и повышения безопасности на предприятиях — система мониторинга местонахождения машин на внутренней территории склада (претендент на победу в IFOY 2017) и современные технологии для контроля доступа к технике с помощью транспондерных карт или введения логина/пароля.
Повышение безопасности
Ежегодно в одной только Германии случается более 12 000 аварий с участием погрузо-разгрузочной техники. Поэтому повышение безопасности всегда выступало важнейшим принципом в деятельности Jungheinrich. Камеры для распознавания операторов, система SAFEwalk, а также специальные системы помощи оператору, интегрированные в новые модели техники, позволяют повышать безопасность на складе и эффективно предотвращать аварии. Цель Jungheinrich — сделать все возможное, чтобы снизить риски и повысить безопасность на складах.
Энергоэффективность
На сегодняшний день Jungheinrich является единственным производителем, предлагающим полный комплекс решений для повышения энергоэффективности складской техники — от самых совершенных двигателей и аккумуляторов, до специального программного обеспечения для контроля за энергопотреблением и современных зарядных станций. Поэтому складское оборудование Jungheinrich отличают уникальные в своем классе показатели энергоэффективности. Начиная с 2017 г. почти для всех новых моделей техники доступна возможность оснащения литий-ионными аккумуляторами.