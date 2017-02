Jungheinrich – крупнейший экспонент выставки LogiMAT – 2017

15 февраля 2017 г.

• Переход на цифровые технологии, автоматизация и беспилотные транспортные средства, энергоэффективность и безопасность

• Jungheinrich воплощает в жизнь принципы «интралогистики 4.0»

На 15-ой юбилейной выставке LogiMAT – 2017, которая пройдет в г. Штутгарте, Германия, в период с 14 по 16 марта, концерн Jungheinrich представит вниманию международного сообщества комплексные решения, основанные на принципах «интралогистики 4.0» под девизом «Connectivity for your business». В этом году компания вновь выступит крупнейшим экспонентом LogiMAT: на стенде общей площадью 804 кв. м. будет представлена самая современная подъемно-погрузочная техника, комплексные логистические системы, программное обеспечение и цифровые решения (стенд 9B05, 9-ый павильон, New Stuttgart Trade Fair Centre).

«Одним из самых ярких событий выставки должна стать демонстрация работы новейших беспилотных транспортных средств – таких, как тягач EZS350a и вертикальный комплектовщик заказов EKS215a, которые на LogiMAT продемонстрируют свои возможности вживую», - говорит д-р Ларс Бржоска (Dr. Lars Brzoska), член Совета директоров Jungheinrich, отвечающий за продажи и маркетинг. «Jungheinrich предлагает клиентам индивидуальный подход к решению сложных задач в области таких мегатрендов, как переход на цифровые технологии, построение сетей связи и автоматизация процессов. В компании Jungheinrich принципы «интралогистики 4.0» уже воплощены в жизнь, и этим опытом мы делимся на LogiMAT 2017. Посетители нашего стенда смогут ознакомиться с практическим опытом создания интралогистических решений», - продолжает он.

Новейшие модели техники Jungheinrich

Выпустив новые беспилотные транспортные средства, Jungheinrich укрепил свои позиции ведущего поставщика комплексных логистических систем. Автоматизированный тягач EZS350a легко интегрируется в существующие складские процессы и идеально справляется с выполнением стандартных задач по перемещению грузов. Вертикальный комплектовщик заказов EKS215a оптимально подходит для перевозки специальных грузов и закрытых поддонов.

Среди новинок, также заявленных Jungheinrich на LogiMAT, — новая электротележка ERE – самая эффективная, компактная и маневренная в своем классе. Также на выставке будет представлен EMD 115i — самый компактный в мире штабелер с литий-ионным аккумулятором, претендент на победу в IFOY 2017.

Кроме того, Jungheinrich представит новый ETV Q20/Q25 – полностью обновленный многоходовый ричтрак, предназначенный для работы в ограниченном пространстве и позволяющий штабелировать грузы шириной до 12 метров на высоту до 10,7 метров.

Переход на цифровые технологии

Все большее число компаний видят возможности для роста бизнеса – в оптимизации складских процессов за счет внедрения IT-технологий и автоматизации. Система управления складом WMS Jungheinrich предлагает как решения начального уровня, так и сложные модульные решения с возможностью расширения для оптимизации внутрискладских маршрутов и управления доступом. Индивидуальные системы создаются под потребности заказчиков и легко интегрируются в действующую IT-инфраструктуру предприятий.

Система управления парком техники Jungheinrich ISM Online позволяет более эффективно управлять внутрипроизводственной логистикой компаний и уже ни раз была отмечена наградами. В 2017 г. Jungheinrich планирует расширить систему за счет добавления функций модульного контроля доступа, а также управления аккумуляторами и техническим обслуживанием. Эти элементы позволят снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность работы парка.

В числе других новейших решений Jungheinrich для оптимизации складских процессов и повышения безопасности на предприятиях — система мониторинга местонахождения машин на внутренней территории склада (претендент на победу в IFOY 2017) и современные технологии для контроля доступа к технике с помощью транспондерных карт или введения логина/пароля.

Повышение безопасности

Ежегодно в одной только Германии случается более 12 000 аварий с участием погрузо-разгрузочной техники. Поэтому повышение безопасности всегда выступало важнейшим принципом в деятельности Jungheinrich. Камеры для распознавания операторов, система SAFEwalk, а также специальные системы помощи оператору, интегрированные в новые модели техники, позволяют повышать безопасность на складе и эффективно предотвращать аварии. Цель Jungheinrich — сделать все возможное, чтобы снизить риски и повысить безопасность на складах.

Энергоэффективность

На сегодняшний день Jungheinrich является единственным производителем, предлагающим полный комплекс решений для повышения энергоэффективности складской техники — от самых совершенных двигателей и аккумуляторов, до специального программного обеспечения для контроля за энергопотреблением и современных зарядных станций. Поэтому складское оборудование Jungheinrich отличают уникальные в своем классе показатели энергоэффективности. Начиная с 2017 г. почти для всех новых моделей техники доступна возможность оснащения литий-ионными аккумуляторами.