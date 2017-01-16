Jungheinrich запускает Интернет-магазин Profishop: складское оборудование – в один клик, с доставкой по всей России

24 января 2017 г.

Концерн Jungheinrich, один из мировых лидеров в области производства подъёмно-погрузочной и складской техники, объявляет о запуске Интернет-магазина Profishop в России. Уже сегодня клиенты компании могут оперативно приобрести технику, складское оборудование и сопутствующие товары через Интернет, без временных затрат на коммерческие предложения и согласования и с доставкой в любою точку страны. На площадке доступно не только оборудование Jungheinrich, но и продукция других поставщиков, более половины из которых – отечественные производители.

Принимая во внимание потребности клиентов и активное развитие сегмента онлайн-продаж в России, Jungheinrich разработал и запустил первую собственную русскоязычную онлайн-площадку по продаже оборудования и сопутствующих товаров для склада. На сегодняшний день в Интернет-магазине уже доступен широкий ассортимент оборудования Jungheinrich и других поставщиков. Среди них – как ведущие международные компании, так и российские производители, которые по качеству товаров могут уверенно конкурировать с зарубежными брендами. В течение 2017 года Jungheinrich планирует расширить ассортимент магазина вдвое и продолжает увеличивать количество партнеров.

Среди основных классов товаров и оборудования, которые уже представлены в Profishop или дополнят его ассортиментный ряд в ближайшем будущем, – компактные штабелеры, гидравлические и электрические тележки, подъемные площадки и столы, стеллажное оборудование, навесное оборудование для машин различного класса, запасные части и расходники, пластиковые контейнеры, уборочное оборудование, спецодежда и др.

В числе флагманских линеек Jungheinrich в Profishop уже доступны универсальные электрические штабелеры EJС M, четырехходовая тележка Ameise, тележка из нержавеющей стали AM20 INOX и другие популярные модели. Четырехходовая тележка Ameise была впервые представлена рынку в рамках «СеМАТ Russia – 2016» и стала одним из фаворитов посетителей выставки. Эта уникальная модель позволяет легко перемещать габаритные или длинномерные грузы в любом из четырех направлений движения (вперед-назад / вправо-влево) благодаря дополнительным поперечным опорным роликам. При сопоставимой стоимости с обычной гидравлической тележкой она идеальна в маневрировании при разгрузке фур и позволяет значительно сокращать время погрузо-разгрузочных операций.

«Мы ценим время и деньги наших клиентов и предлагаем новый сервис для оперативного решения их производственных и складских задач. Интернет-магазин Profishop позволяет клиентам покупать складское и сопутствующее оборудование напрямую, без траты времени на запросы и коммерческие предложения. Кроме того, Jungheinrich работает с самыми надежными транспортными компаниями, которые готовы обеспечить оперативную доставку товара по всей России, - говорит Сергей Соколов, директор по продажам серийной техники концерна Jungheinrich. – Каждый день мы расширяем ассортимент и ставим новые цели, чтобы сделать Profishop самым удобным Интернет-сервисом по продаже оборудования для склада для клиентов в России».