С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Концерн Jungheinrich, один из мировых лидеров в области производства подъёмно-погрузочной и складской техники, объявляет о запуске Интернет-магазина Profishop в России. Уже сегодня клиенты компании могут оперативно приобрести технику, складское оборудование и сопутствующие товары через Интернет, без временных затрат на коммерческие предложения и согласования и с доставкой в любою точку страны. На площадке доступно не только оборудование Jungheinrich, но и продукция других поставщиков, более половины из которых – отечественные производители.
Принимая во внимание потребности клиентов и активное развитие сегмента онлайн-продаж в России, Jungheinrich разработал и запустил первую собственную русскоязычную онлайн-площадку по продаже оборудования и сопутствующих товаров для склада. На сегодняшний день в Интернет-магазине уже доступен широкий ассортимент оборудования Jungheinrich и других поставщиков. Среди них – как ведущие международные компании, так и российские производители, которые по качеству товаров могут уверенно конкурировать с зарубежными брендами. В течение 2017 года Jungheinrich планирует расширить ассортимент магазина вдвое и продолжает увеличивать количество партнеров.
Среди основных классов товаров и оборудования, которые уже представлены в Profishop или дополнят его ассортиментный ряд в ближайшем будущем, – компактные штабелеры, гидравлические и электрические тележки, подъемные площадки и столы, стеллажное оборудование, навесное оборудование для машин различного класса, запасные части и расходники, пластиковые контейнеры, уборочное оборудование, спецодежда и др.
В числе флагманских линеек Jungheinrich в Profishop уже доступны универсальные электрические штабелеры EJС M, четырехходовая тележка Ameise, тележка из нержавеющей стали AM20 INOX и другие популярные модели. Четырехходовая тележка Ameise была впервые представлена рынку в рамках «СеМАТ Russia – 2016» и стала одним из фаворитов посетителей выставки. Эта уникальная модель позволяет легко перемещать габаритные или длинномерные грузы в любом из четырех направлений движения (вперед-назад / вправо-влево) благодаря дополнительным поперечным опорным роликам. При сопоставимой стоимости с обычной гидравлической тележкой она идеальна в маневрировании при разгрузке фур и позволяет значительно сокращать время погрузо-разгрузочных операций.
«Мы ценим время и деньги наших клиентов и предлагаем новый сервис для оперативного решения их производственных и складских задач. Интернет-магазин Profishop позволяет клиентам покупать складское и сопутствующее оборудование напрямую, без траты времени на запросы и коммерческие предложения. Кроме того, Jungheinrich работает с самыми надежными транспортными компаниями, которые готовы обеспечить оперативную доставку товара по всей России, - говорит Сергей Соколов, директор по продажам серийной техники концерна Jungheinrich. – Каждый день мы расширяем ассортимент и ставим новые цели, чтобы сделать Profishop самым удобным Интернет-сервисом по продаже оборудования для склада для клиентов в России».