19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
Директор «Агентства Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Первом Московском деловом форуме предприятий туриндустрии «Путеводная звезда», который проходил в Marriott Grand Hotel 12 и 13 декабря 2016 года.
Ежегодно Ассоциация «Manufacturing Excellence Network» оценивает лучшие производственные практики промышленных предприятий немецкоговорящих стран в рамках премии «MX Award». При поддержке Министерства экономики и энергетики Германии «MX Award» реализует принцип «Выявляя сильные стороны, устанавливать стандарты», присуждая компаниям награды за инновации в промышленности. По итогам аудита производства и анализа финансово-экономический деятельности жюри «MX Award» признало предприятие Jungheinrich в Ландсберге победителем в категории «Product Innovations» («Инновационные продукты»).
Награды присуждались в пяти номинациях и были вручены победителям в рамках торжественной церемонии награждения, прошедшей 11 ноября 2016 г. в здании издательства Axel Springer в Берлине. Модераторами события и ведущими церемонии выступили д-р Инга Михлер (Dr Inga Michler), бизнес-журналист группы WELT, и д-р Раймунд Клинкер (Dr Raimund Klinkner), председатель жюри «MX Award», профессор кафедры производственной логистики Берлинского технического университета.
«Благодаря сильным позициям и преимуществам, инновациям и новым идеям Jungheinrich опережает конкурентов на рынке. Модульная концепция решений концерна позволяет учитывать индивидуальные потребности компаний. Завод в Ландсберге демонстрирует выдающиеся инновации, устойчивость и динамику роста», – отметил д-р Томас Виммер (Dr Thomas Wimmer), председатель «Ассоциации логистики BVL» в своей речи в честь лауреатов премии.
От имени компании Jungheinrich Landsberg AG & Co. KG награду принял д-р Марк Эрманн (Dr Marc Ehrmann), отметив, что Jungheinrich в очередной раз подтвердил свои «лидирующие позиции в сфере интралогистики в качестве разработчика инновационных решений c многочисленными потребительскими преимуществами». Он также отметил: «Мы последовательно инвестируем в исследования и разработки. Культура инноваций всегда являлась неотъемлемой составляющей стратегии Jungheinrich, начиная от воплощения в жизнь опережающих свое время идей основателя компании д-ра Фридриха Юнгхайнриха (Dr Friedrich Jungheinrich) и до разработки современных решений концерна, задающих новые стандарты в отрасли».