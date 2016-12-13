Jungheinrich завоевывал награду за инновации в рамках премии MX Award

21 декабря 2016 г.

Премия «MX Award» уже более десяти лет присуждается ведущим компаниям за лучшие производственные практики

Завод Jungheinrich в Ландсберге, Германия, отмечен за инновации

Д-р Марк Эрманн (Dr Marc Ehrmann), топ-менеджер завода Jungheinrich в Ландсберге: «Эта награда является подтверждением успешной работы Jungheinrich в области развития инновационной среды на собственных предприятиях»

Ежегодно Ассоциация «Manufacturing Excellence Network» оценивает лучшие производственные практики промышленных предприятий немецкоговорящих стран в рамках премии «MX Award». При поддержке Министерства экономики и энергетики Германии «MX Award» реализует принцип «Выявляя сильные стороны, устанавливать стандарты», присуждая компаниям награды за инновации в промышленности. По итогам аудита производства и анализа финансово-экономический деятельности жюри «MX Award» признало предприятие Jungheinrich в Ландсберге победителем в категории «Product Innovations» («Инновационные продукты»).

Награды присуждались в пяти номинациях и были вручены победителям в рамках торжественной церемонии награждения, прошедшей 11 ноября 2016 г. в здании издательства Axel Springer в Берлине. Модераторами события и ведущими церемонии выступили д-р Инга Михлер (Dr Inga Michler), бизнес-журналист группы WELT, и д-р Раймунд Клинкер (Dr Raimund Klinkner), председатель жюри «MX Award», профессор кафедры производственной логистики Берлинского технического университета.

«Благодаря сильным позициям и преимуществам, инновациям и новым идеям Jungheinrich опережает конкурентов на рынке. Модульная концепция решений концерна позволяет учитывать индивидуальные потребности компаний. Завод в Ландсберге демонстрирует выдающиеся инновации, устойчивость и динамику роста», – отметил д-р Томас Виммер (Dr Thomas Wimmer), председатель «Ассоциации логистики BVL» в своей речи в честь лауреатов премии.

От имени компании Jungheinrich Landsberg AG & Co. KG награду принял д-р Марк Эрманн (Dr Marc Ehrmann), отметив, что Jungheinrich в очередной раз подтвердил свои «лидирующие позиции в сфере интралогистики в качестве разработчика инновационных решений c многочисленными потребительскими преимуществами». Он также отметил: «Мы последовательно инвестируем в исследования и разработки. Культура инноваций всегда являлась неотъемлемой составляющей стратегии Jungheinrich, начиная от воплощения в жизнь опережающих свое время идей основателя компании д-ра Фридриха Юнгхайнриха (Dr Friedrich Jungheinrich) и до разработки современных решений концерна, задающих новые стандарты в отрасли».