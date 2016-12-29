В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
Группа компаний «Деловые Линии», ведущий транспортно-логистический оператор России, открыла востребованное направление перевозки еврофурами — Кабардино-Балкарская Республика.
Кабардино-Балкария — инвестиционно-привлекательный регион России. Основы экономики составляет сельское хозяйство, животноводство и лесозаготовка. В Республике активно реализуются проекты малого и среднего бизнеса, бурно развивается агропромышленный комплекс. Соответственно, растет спрос на грузоперевозки.
На данный момент перевозки еврофурами доступны для шести городов Кабардино-Балкарии: Баксан, Майский, Нальчик, Нарткала, Прохладный и Чегем. Безопасности перевозок уделяется особое внимание. Поэтому все транспортные средства ГК «Деловые Линии» оснащены охранными системами и GPS-навигацией, застрахована гражданская ответственность перевозчика, а также разработана удобная система страхования по желанию клиента.
Также, жители Республики могут осуществлять перевозку своего груза и в составе сборного груза. Ближайший терминал ГК «Деловые Линии» находится в Пятигорске. Чтобы самостоятельно не ехать на склад компании, можно заказать доставку от адреса клиента до терминала компании, а для пришедшего груза — от подразделения до дверей.