Кабмин утвердил финплан АМПУ на 2017 год

12 июля 2017 г.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ГП «Администрация морских портов Украины» на 2017 год. Документ был принят 12 июля 2017 года на заседании Кабинета министров Украины.

Финансовый план предусматривает увеличение уровня чистого дохода предприятия на 6,3% по сравнению с 2016 годом; планируется, что этот показатель составит 7,8 млрд грн. Прогнозный показатель чистой прибыли ожидается на уровне 3,2 млрд грн. Этому будет способствовать ожидаемое увеличение грузопереработки в портах с планируемым объемом 123,1 млн тонн. Данные прогнозные показатели 2017 года больше прошлогодних параметров на 4 %, когда в портах Украины было обработано 118,8 млн тонн грузов.

«Согласование ключевого финансового документа портовой отрасли открывает возможность инвестирования в запланированные на этот год проекты в полном объеме, насколько это возможно с учетом того, что прошло уже полгода. АМПУ ожидает получить бОльший доход, чем в предыдущий период. Но значение имеет не процент роста дохода, а то что по максимуму мы направим эти средства в строительство новых объектов и модернизацию существующих. Таким образом, по сравнению с предыдущими периодами наша чистая прибыль будет меньше, но эти средства не будут пылиться на счетах, а трансформируются в объекты портовой инфраструктуры», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Капитальные инвестиции АМПУ в 2017 году составят 3,9 млрд грн. Основными направлениями будут ремонт и модернизация портовой инфраструктуры (63% от общей суммы), строительство новых объектов (10%) и приобретение основных средств (25%). «Теперь мы можем смело браться за проекты, зафиксированные в Плане приоритетных действий – дноуглубление, строительство и реконструкцию причалов в Южном и Черноморске, Одессе, Николаеве и Мариуполе, обновление флота и пр.», - добавил руководитель АМПУ.

В 2017 году АМПУ планирует выплатить 4,4 млрд грн налогов в пользу государства, что эквивалентно 57% чистого дохода компании. Из них 88% составят выплаты в пользу государственного бюджета.

Напомним, что финансовый план имеет стратегическое значение для портовой отрасли, а также определяет развитие предприятия на текущий год, обеспечивая возможность выполнения АМПУ своих функций, в том числе реконструкцию и строительство объектов портовой инфраструктуры, безопасность мореплавания и пр.