Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ГП «Администрация морских портов Украины» на 2017 год. Документ был принят 12 июля 2017 года на заседании Кабинета министров Украины.
Финансовый план предусматривает увеличение уровня чистого дохода предприятия на 6,3% по сравнению с 2016 годом; планируется, что этот показатель составит 7,8 млрд грн. Прогнозный показатель чистой прибыли ожидается на уровне 3,2 млрд грн. Этому будет способствовать ожидаемое увеличение грузопереработки в портах с планируемым объемом 123,1 млн тонн. Данные прогнозные показатели 2017 года больше прошлогодних параметров на 4 %, когда в портах Украины было обработано 118,8 млн тонн грузов.
«Согласование ключевого финансового документа портовой отрасли открывает возможность инвестирования в запланированные на этот год проекты в полном объеме, насколько это возможно с учетом того, что прошло уже полгода. АМПУ ожидает получить бОльший доход, чем в предыдущий период. Но значение имеет не процент роста дохода, а то что по максимуму мы направим эти средства в строительство новых объектов и модернизацию существующих. Таким образом, по сравнению с предыдущими периодами наша чистая прибыль будет меньше, но эти средства не будут пылиться на счетах, а трансформируются в объекты портовой инфраструктуры», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Капитальные инвестиции АМПУ в 2017 году составят 3,9 млрд грн. Основными направлениями будут ремонт и модернизация портовой инфраструктуры (63% от общей суммы), строительство новых объектов (10%) и приобретение основных средств (25%). «Теперь мы можем смело браться за проекты, зафиксированные в Плане приоритетных действий – дноуглубление, строительство и реконструкцию причалов в Южном и Черноморске, Одессе, Николаеве и Мариуполе, обновление флота и пр.», - добавил руководитель АМПУ.
В 2017 году АМПУ планирует выплатить 4,4 млрд грн налогов в пользу государства, что эквивалентно 57% чистого дохода компании. Из них 88% составят выплаты в пользу государственного бюджета.
Напомним, что финансовый план имеет стратегическое значение для портовой отрасли, а также определяет развитие предприятия на текущий год, обеспечивая возможность выполнения АМПУ своих функций, в том числе реконструкцию и строительство объектов портовой инфраструктуры, безопасность мореплавания и пр.