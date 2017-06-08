Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
АО «ГЛОНАСС», оператор государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», успешно прошло сертификационный аудит системы менеджмента качества по требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и российского национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Областью сертификации стали услуги по созданию и эксплуатации информационных систем, аппаратно-программных комплексов (в том числе в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), идентификации устройств (аппаратуры) вызова экстренных оперативных служб в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", получению информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, обработке этой информации, ее хранению и передаче в экстренные оперативные службы, услуги по мониторингу транспортных средств и объектов контроля, разработке программного обеспечения, продаже, монтажу и ремонту электронного и телекоммуникационного оборудования, оказанию технической и информационной поддержки абонентов.
Сертификационный аудит АО «ГЛОНАСС» провела компания ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ». Результаты проведенного аудита подтвердили, что в АО «ГЛОНАСС» создана эффективная структура управления, система контроля качества оказываемых услуг и обслуживания абонентов.