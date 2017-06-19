Как оптимизировать работу склада без инвестиций? Посетите мастер-классы в рамках выставки CeMAT Russia 2017

10 августа 2017 г.

Выставка CeMAT Russia 2017, которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве, приглашает на серию мастер-классов «Повышение эффективности работы склада без капиталовложений».

Эксперты торговых и производственных компаний готовы поделиться опытом оптимизации складских процессов, основанном только на управленческих и организационных решениях. Никаких дополнительных бюджетов и капиталовложений!

Узнайте, как грамотно провести аудит эффективности работы склада, как определить где находятся скрытые ресурсы и непроизводительные затраты, как повысить уровень логистического обслуживания складом получателей и еще многое другое.

Кто готов об этом рассказать?

• Андрей Новицкий, начальник службы складов, АО «СОЮЗСНАБ»

• Дмитрий Андрианов, директор по логистике, Мистраль алко

• Сергей Литвинов, директор по складским операциям, КОМПЭЛ

• Алексей Пузенко, начальник складского хозяйства готовой продукции, АО «Ледванс»

Модератор: Василий Дёмин, к.т.н., заместитель директора, Координационный совет по логистике,директор, НОЦ-ТЛ МАДИ

Мастер классы пройдут 19 сентября в рамках Форума «Эффективное управление интралогистикой предприятия» (19-21 сентября 2017, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3, зал 13, выставка СeMAT Russia). Полная программа Форума >>

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