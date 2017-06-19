Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Выставка CeMAT Russia 2017, которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве, приглашает на серию мастер-классов «Повышение эффективности работы склада без капиталовложений».
Эксперты торговых и производственных компаний готовы поделиться опытом оптимизации складских процессов, основанном только на управленческих и организационных решениях. Никаких дополнительных бюджетов и капиталовложений!
Узнайте, как грамотно провести аудит эффективности работы склада, как определить где находятся скрытые ресурсы и непроизводительные затраты, как повысить уровень логистического обслуживания складом получателей и еще многое другое.
Кто готов об этом рассказать?
• Андрей Новицкий, начальник службы складов, АО «СОЮЗСНАБ»
• Дмитрий Андрианов, директор по логистике, Мистраль алко
• Сергей Литвинов, директор по складским операциям, КОМПЭЛ
• Алексей Пузенко, начальник складского хозяйства готовой продукции, АО «Ледванс»
Модератор: Василий Дёмин, к.т.н., заместитель директора, Координационный совет по логистике,директор, НОЦ-ТЛ МАДИ
Мастер классы пройдут 19 сентября в рамках Форума «Эффективное управление интралогистикой предприятия» (19-21 сентября 2017, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3, зал 13, выставка СeMAT Russia). Полная программа Форума >>
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