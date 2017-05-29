Как поддерживать максимальную эффективность в обслуживании автопарков?

3 июля 2017 г.

Компания 3М, производитель решений для оформления корпоративного транспорта, представила новый комплексный подход в брендировании автомобилей - пленки для нового дизайна и обеспечения безопасности транспортного средства и гарантию на готовое решение до 7 лет, включая произведенные работы по оклейке авто.

В Москве прошла конференция «Управление корпоративным автопарком», которая объединила представителей более 30 российских и международных компаний, таких как «Мираторг», X5 Retail Group, «Утконос», Nestle, Mercure и др., использующих коммерческие автомобили для транспортировки продукции. Решения для брендирования автопарка и обеспечения безопасности транспорта продемонстрировала компания 3М.

Участники мероприятия утверждают, что корпоративный автопарк будет расти, вместе с тем, крупнейшие игроки рынка, которые предоставляют транспортные услуги или регулярно используют перевозки в ходе работы, будут и дальше оптимизировать транспортную политику компаний и расходы на содержание автомобилей. Докладчики отметили, что сегодня вопрос использования качественных материалов при брендировании транспортного парка выходит на первый план. При неправильном подборе решений, плохом монтаже очевидные дефекты наносят риск репутации бренда, при этом сохраняется задача сделать транспорт не только красивым, но и безопасным, видимым на дороге для других участников движения.

Компания 3М представила комплексное решение, которое позволяет достигать и поддерживать максимальную безопасность, эффективность и визуальное восприятие при оформлении автопарка: «Сегодня транспорт становится «лицом» бренда. Его видят сотрудники компании, партнеры, покупатели продукции, потенциальные клиенты. Поэтому наша задача как компании-производителя решений для оформления корпоративного транспорта – усовершенствовать материалы, сделать их подходящими для различных поверхностей и фактур. Для печати и нанесения брендинга 3М предлагает пленки и ламинаты, имеющие разные технические характеристики, отвечающие задачам разных видов транспорта; солнцезащитные оконные пленки, которые минимизируют затраты на использование кондиционера, пленки с ударопрочными свойствами для защиты стекол от внешнего воздействия, например, камни, град и прочее. Обеспечить безопасность позволят световозвращающие пленки для контурной маркировки различных видов транспорта, они повышают видимость автомобилей в темное время суток. 3М предоставляет гарантии на готовые решения, включая работы по оклейке автомобиля, вне зависимости от того, какая компания производила сам монтаж», - сообщил Алексей Шулепов, директор бизнес-группы Безопасность и графика компании 3М.

Использование световозвращающих материалов в оформлении транспортного средства может снизить риск ДТП на дорогах. Согласно Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» контурная маркировка автомобилей от 7,5 тонн обязательна, требования к ее нанесению регламентируются Правилами ЕЭК ООН 104. Существует положительный опыт применения маркировки в разных странах: по данным Национальной ассоциации по дорожной безопасности (National Highway Transportation Safety Association) в период с 1960 по 2012 годы благодаря наличию контурной маркировки удалось сохранить жизни 1524 пассажиров легковых автомобилей и 1136 легких грузовиков и фургонов (LTV) (в общей сложности 2660 человек). Стоимость пленки для маркировки одного автомобиля может не превышать одной тысячи рублей, а ремонт транспортного средства, и тем более, последствия для здоровья людей в случае происшествия могут стоить сотни тысяч рублей.