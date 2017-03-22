Как повысить эффективность работников на выезде

11 апреля 2017 г.

Если вы имеете дело с разъездными сотрудниками, то наверняка хоть раз мечтали о том, чтобы заменить их дронами. Работать стало бы куда проще – всегда знаешь, где летит, не нужны проверки и игры в «обмани меня», мучительный сбор отчетов, никаких «ой, я был в пробке» и «задержался у клиента». Хорошая новость – есть способ исполнить вашу мечту, причем займет это пару-тройку часов (время на чтение текста сюда уже включено).

Нет, речь не о покупке летающих роботов, все гораздо прозаичнее и надежнее. В обзоре ниже будем разбираться с услугой «МТС Координатор», одной из самых популярных у компаний из сферы логистики, доставки и торговли. Сервис позволяет ускорить и повысить эффективность внеофисных процессов за счет высокого контроля и удобного управления курьерами, мерчендайзерами и другими работниками, обслуживающими клиентов на выезде. Читать далее: http://www.media.mts.ru/internet/134898/?utm_source=bonus_pr_mts&utm_med...