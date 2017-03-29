Как сократить расходы на ГСМ, сэкономить на КАСКО и увеличить автопарк

18 апреля 2017 г.

Каждое утро сотни машин разъезжаются по большим и малым розничным сетям, чтобы вовремя доставить свежие продукты к открытию магазинов. Если автомобиль молочного комбината попадет в аварию и не доедет до торговой точки, производитель «молочки» понесет немалые убытки. Чтобы такого не случалось, руководство комбината должно быть уверено, что их водитель ездит, не нарушая правил. В наше время сделать это просто, недорого, а результат гарантирован. Поможет мониторинг транспорта.

С его помощью оптово-розничные сети управляют автопарком и разъездными сотрудниками через единый «пульт», доступный из любой точки мира, где есть интернет. Этот «пульт» – сайт b2b.mpoisk.ru. Также есть опция SMS-уведомления, если водитель превысил скорость или уклонился от заданного маршрута.

Представляем обзор важнейших задач, в решении поможет маленький GPS-трекер с SIM-чипом, установленный в корпоративном автомобиле.

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