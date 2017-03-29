Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Каждое утро сотни машин разъезжаются по большим и малым розничным сетям, чтобы вовремя доставить свежие продукты к открытию магазинов. Если автомобиль молочного комбината попадет в аварию и не доедет до торговой точки, производитель «молочки» понесет немалые убытки. Чтобы такого не случалось, руководство комбината должно быть уверено, что их водитель ездит, не нарушая правил. В наше время сделать это просто, недорого, а результат гарантирован. Поможет мониторинг транспорта.
С его помощью оптово-розничные сети управляют автопарком и разъездными сотрудниками через единый «пульт», доступный из любой точки мира, где есть интернет. Этот «пульт» – сайт b2b.mpoisk.ru. Также есть опция SMS-уведомления, если водитель превысил скорость или уклонился от заданного маршрута.
Представляем обзор важнейших задач, в решении поможет маленький GPS-трекер с SIM-чипом, установленный в корпоративном автомобиле.
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