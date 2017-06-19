«КэтЛогистик» перешла на ЭДО через Контур.Диадок с 20 % клиентов

22 августа 2017 г.

Электронный документооборот (ЭДО) помогает компании экономить деньги и рабочее время сотрудников.

«КэтЛогистик» входит в группу «Омега» — это один из ведущих российских дистрибьюторов запасных частей к европейским грузовым автомобилям. Ежемесячно компания формирует для клиентов 30 000 закрывающих документов, которые отправляются вместе с грузами. Документы могут потеряться в пути или стать нечитаемыми.

«Контрагенты часто просят продублировать документы. Мы печатаем и отправляем их заново, это увеличивает трудозатраты. Нашему бухгалтеру приходится отслеживать недоставленные „долги“, есть риск не закрыть сделки в налоговом периоде, возникает масса неудобств. Это заставило нас задуматься об электронном документообороте. Он обеспечивает гарантированную и быструю доставку документов», — поясняет Алексей Ширяев, руководитель IT-службы ООО «КэтЛогистик».

По подсчетам «КэтЛогистик», печать документа обходится в 70 копеек. Это 252 000 рублей в год. Ежегодно архив компании прирастает на 360 000 документов, которые нужно хранить и периодически представлять в налоговые органы. Чтобы делать это быстро, необходимо вести бумажный архив, что также требует затрат.

«Компания ведет учет в системе 1С. В Диадоке для нее разработан типовой интеграционный модуль, которым воспользовалась „КэтЛогистик“. В результате ее сотрудники подписывают и отправляют электронные документы в привычном интерфейсе 1С и в режиме „единого окна“: им не нужно выгружать их из учетной системы, заходить в Диадок и т. д., все делается прямо в 1С», — рассказывает Константин Козлов, руководитель проекта Диадок компании СКБ Контур.

«КэтЛогистик» внедрила ЭДО в 2016 году и направляла клиентам электронные счета-фактуры и ТОРГ-12. С 1 июля 2017 года компания перешла на новый формат электронных документов и воспользовалась возможностью, которую он предоставляет, — заменила счета-фактуры и ТОРГ-12 универсальным передаточным документом (УПД). Тем самым она еще сократила затраты на документооборот, так как теперь снизился исходящий трафик.

«Сейчас мы обмениваемся электронными документами через Диадок с 20 % клиентов, — говорит Алексей Ширяев. — Наша цель — все контрагенты. Параллельно мы работаем над тем, чтобы перевести в электронный вид и другие типы документов. Главное — мы получили быстрый и полностью контролируемый документооборот, который экономит нам время и деньги».