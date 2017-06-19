Количество клиентов ACEX Новороссийск растет вместе с грузопотоком из Турции

15 августа 2017 г.

Член альянса ACEX в Новороссийске, компания BSSS выиграла тендер на поставку моторного масла Castrol для British Petroleum.

Из порта Гемлик в Новороссийск на регулярной основе 3-4 раза в неделю плывут сорокафутовые контейнеры. В Новороссийске груз не вскрывается. Специалисты компании оформляют таможенный транзит в Московскую область, где на Алабинском таможенном посту происходит процедура очистки.

«Грузопоток из Турции сильно увеличился, так как таможня дала послабления, - рассказывает Денис Бобраков, коммерческий директор BSSS, - отменились обязательные досмотры, что благоприятно влияет на развитие грузоперевозок по этому направлению».

В июне к альянсу ACEX присоединился новый член, представляющий Турцию – компания AIRON Logistics с головным офисом в Стамбуле. В сложившихся благоприятных условиях членство этого представителя в альянсе сможет быть обоюдно выгодным, считает Денис Бобраков.

«Новороссийск очень удобен для импорта/экспорта в Турцию, сейчас очень много запросов по доставке грузов из Турции в РФ, так как таможня «ослабила хватку». BSSS может быть полезным турецким партнерам при экспорте груза, AIRON интересен при импорте из Турции в РФ».