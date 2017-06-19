Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Член альянса ACEX в Новороссийске, компания BSSS выиграла тендер на поставку моторного масла Castrol для British Petroleum.
Из порта Гемлик в Новороссийск на регулярной основе 3-4 раза в неделю плывут сорокафутовые контейнеры. В Новороссийске груз не вскрывается. Специалисты компании оформляют таможенный транзит в Московскую область, где на Алабинском таможенном посту происходит процедура очистки.
«Грузопоток из Турции сильно увеличился, так как таможня дала послабления, - рассказывает Денис Бобраков, коммерческий директор BSSS, - отменились обязательные досмотры, что благоприятно влияет на развитие грузоперевозок по этому направлению».
В июне к альянсу ACEX присоединился новый член, представляющий Турцию – компания AIRON Logistics с головным офисом в Стамбуле. В сложившихся благоприятных условиях членство этого представителя в альянсе сможет быть обоюдно выгодным, считает Денис Бобраков.
«Новороссийск очень удобен для импорта/экспорта в Турцию, сейчас очень много запросов по доставке грузов из Турции в РФ, так как таможня «ослабила хватку». BSSS может быть полезным турецким партнерам при экспорте груза, AIRON интересен при импорте из Турции в РФ».