Количество отправлений СДЭК выросло на 184%

27 июля 2017 г.

В сравнении с первым полугодием 2016 года количество отправлений СДЭК к июлю 2017 года выросло на 184% до 8,178 млн. штук. Об этом в ходе пресс-тура на сортировочном центре СДЭК в Дзержинском 25 июля рассказал операционный директор СДЭК Максим Толстобров.

«Мы пригласили представителей СМИ на автоматизированную сортировочную линию в Дзержинском, чтобы показать, как СДЭК использует современные решения для того, чтобы ускорить свою работу, быть востребованным на рынке, - говорит PR-менеджер компании Мария Алексеенко. – Сортер обрабатывает 6,5 тысяч отправлений в час и более 70 000 отправлений в день. На сегодняшний день это один из лучших показателей у компаний экспресс-доставки. Новые технологии определяют будущее рынка логистики».

Цифры и инновации

Ключевыми клиентами компании на сегодняшний момент являются интернет-магазины: количество в клиентском портфеле составляет порядка 30 500 организаций. Это один из немногих сегментов, который в кризис продолжил развиваться, а в некоторых категориях, например, в детских товарах, даже показал определенный рост. Выросло и количество отправлений у СДЭК. Подводя итоги 6 месяцев работы, Максим Толстобров отметил, что количество отправлений СДЭК к июлю 2017 года выросло на 184% до 8,178 млн. штук. «Мы в СДЭК связываем этот рост не только с тем, что растет количество заказов у интернет-магазинов, но и с тем, что расширяется количество наших пунктов выдачи заказов. У компании 23 филиала и порядка 700 франчайзи. Мы открываемся не только в России и СНГ, но и в Китае, где открыто43 подразделения, и к концу года мы планируем удвоить свою сеть, а также выйти на рынок Турции, Гонконга и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона», - уточнил он.

Рассказывая об инновациях, которые сегодня используют во всем мире, Максим Толстобров уточнил, что сортировочные линии являются уже требованием времени. Многие компании на Западе идут дальше и обращаются к помощи дронов и дирижаблей, создают полностью автоматизированные склады, где нет ни одного человека, а также используют возможности голосового управления или дополненной реальности на складе. Все эти подходы позволяют не только сократить время на выполнение операций, но и существенно сэкономить на ФОТ. По мнению Максима Толстоброва, в России эти процессы тормозят слишком большие инвестиции, длительные сроки окупаемости и неочевидная выгода, поскольку рабочая сила в нашей стране существенно дешевле, чем в США или Европе.

Еще одно решение, которое недавно внедрила компания, - «Робозвонок», - было разработано на облачной платформе Voximplant для разработчиков коммуникационных сервисов и приложений. Приложение создано для того, чтобы автоматизировать часть курьерской работы. Василий Сажко, директор по продукту Voximplant, специально приглашенный гость пресс-тура, отметил: «Для логистических компаний платформа Voximplant способна автоматизировать коммуникации на любом этапе доставки. Вместе с коллегами из СДЭК мы автоматизировали превентивный звонок, который курьер делает за один час до доставки. Внутри мобильного приложения СДЭК курьер одним нажатием запускает автоматизированный обзвон клиентам, к которым он планирует доставить посылку в ближайшее время. Робот делает до трех попыток дозвона, мгновенно принимает ответ и отправляет статус обратно – в мобильное приложение. Если клиент решил перенести время доставки, то ему автоматически придет инструкция о том, как это сделать. Помимо того, что это удобно для курьера, все звонки поддаются аудиту – и можно легко проверить, был звонок или нет. Более того, такой простой инструмент помогает увеличить количество доставленных посылок, поскольку курьер будет меньше отвлекаться на звонки, и больше заниматься самой доставкой. По прогнозам, каждый курьер сможет ежедневно доставлять на 2 посылки больше».

Доставка и сервисы как генераторы прибыли интернет-магазинов

Директор по продажам Светлана Афанасьева рассказала о том, что сегодня доставка перестает быть традиционной статьей затрат для ecommerce и становится гарантией получения прибыли, если все сделано правильно. «Согласно исследованию компании MetaPack, которое было проведено среди 3589 жителей европейских стран и США, 38% покупателей не совершит повторную покупку, если их не устроили условия доставки, и 47% опрошенных отказались от покупки из-за неудовлетворительной возратной политики продавца. Более того: современные покупатели уже в момент покупки не планирует выкупать весь товар. Именно поэтому выигрывает тот, кто предложит больше возможностей», - резюмировала она. В своем докладе она привела примеры кейсов клиентов, которые смогли существенно увеличить свои продажи после того, как существенно расширили возможности доставки и сервисов.