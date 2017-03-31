18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Более 2 миллионов посетителей железнодорожных вокзалов стали зарегистрированными пользователями единой сети Wi-Fi. Проект по оснащению крупнейших вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 года.
За это время беспроводным доступом в сеть обеспечены 107 железнодорожных вокзалов страны. Объем скачанного трафика превысил 1 Пб данных.
Традиционно, самым «горячим» временем активности в сети стали выходные дни и дни школьных каникул. В марте наибольший трафик через Wi-Fi был зарегистрирован в городах:
1. Москва: Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы – 40,1 Тбайт;
2. Чита – 6,8 Тбайт;
3. Самара – 6,5 Тбайт;
4. Ростов-на-Дону – 6,4 Тбайт;
5. Краснодар – 5,5 Тбайт;
6. Уфа – 5,2 Тбайт.
Больше всего пользователей Wi-Fi было зарегистрировано на вокзалах Москвы (больше 162 тысяч человек), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi.