Количество пользователей бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах превысило 2 миллиона

20 апреля 2017 г.

Более 2 миллионов посетителей железнодорожных вокзалов стали зарегистрированными пользователями единой сети Wi-Fi. Проект по оснащению крупнейших вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 года.

За это время беспроводным доступом в сеть обеспечены 107 железнодорожных вокзалов страны. Объем скачанного трафика превысил 1 Пб данных.

Традиционно, самым «горячим» временем активности в сети стали выходные дни и дни школьных каникул. В марте наибольший трафик через Wi-Fi был зарегистрирован в городах:

1. Москва: Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы – 40,1 Тбайт;

2. Чита – 6,8 Тбайт;

3. Самара – 6,5 Тбайт;

4. Ростов-на-Дону – 6,4 Тбайт;

5. Краснодар – 5,5 Тбайт;

6. Уфа – 5,2 Тбайт.

Больше всего пользователей Wi-Fi было зарегистрировано на вокзалах Москвы (больше 162 тысяч человек), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi.