Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
В борьбе за покупателя «все средства хороши», поэтому застройщики используют в проектах доступного сегмента элементы более высокобюджетных классов. Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – подготовили обзор новостроек на первичном рынке Москвы, которые относятся к комфорт-классу, но обладают рядом качественных характеристик более высоких сегментов рынка. На текущий момент в столице насчитывается порядка 19 таких проектов, то есть 7% от общего числа новостроек.
«В данный момент на рынке представлено 19 проектов комфорт-класса, которые по ряду характеристик приближены к бизнес-классу. Обычно в таких комплексах небольшие площади квартир или обеспеченность машиноместами в подземном паркинге ниже, чем в бизнес-классе (не 1,5 машиноместа на квартиру, а одно машиноместо), однако остальные качественные характеристики приближают их к бизнес-классу. Девелоперы стараются таким образом максимально охватить целевую аудиторию. В перспективе высока вероятность того, что данная тенденция будет развиваться», – отмечает Юлия Сапор, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.
Чаще всего в проектах комфорт-класса встречаются следующие «повышающие класс» характеристики:
- местоположение: преимущественно престижные районы с хорошей транспортной доступностью до центра города;
- нестандартные архитектурные решения: индивидуальный архитектурный проект, архитектурные бюро или архитекторы с мировым именем;
- планировочные решения: свободная планировка, большая площадь остекления, наличие пентхаусов и других нестандартных квартир в номенклатуре;
- высокие потолки от 3 м;
- бОльшие площади квартир: средняя площадь лотов варьируется от 65 до 75 кв. м;
- более современное и качественное техническое оснащение: системы вентиляции, лифтовое оборудование иностранных производителей, кондиционирование, чаще сплит-системы (предусмотрены места для расположения наружных блоков), возможно центральное кондиционирование;
- более продуманная организация внутреннего двора дома: огороженная, благоустроенная с детскими площадками и прогулочными зонами, система «двор без машин»;
- охрана/организация безопасности: видеонаблюдение, контроль за доступом во двор и в здание;
- более развитая инфраструктура: на территории комплекса предусмотрены не только стандартные социально-бытовые объекты.
|
ЖК/Адрес
|
Район
|
Статус
|
Характеристики бизнес-класса
|
Мин. бюджет, млн руб./Площадь предложения мин. бюджета
|
«Город на реке Тушино-2018» / Волоколамское шоссе, вл. 67
|
Покровское-Стрешнево
|
квартиры
|
Вентилируемые фасады; потолки 3,1 м; прямой доступ в подземный паркинг; повышенный уровень шумо-и теплоизоляци
|
6,8/40,8
|
МФК «Водный» / Головинское ш., вл. 5
|
Головинский
|
апартаменты и квартиры
|
Вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м
|
4,9/26,3
|
МФК «Савеловский сити» / Складочная ул., вл. 5А
|
Бутырский
|
апартаменты и квартиры
|
Вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м; пентхаусы с панорамным остеклением на верхних этажах
|
4,7/28,5
|
ЖК «Фили Град» / Береговой пр-д, вл. 5
|
Филевский парк
|
апартаменты и квартиры
|
Вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м; огороженная территория; панорамное остекление (2 очередь)
|
5,7/30,2
|
Апарт-комплекс ТехноПарк / Автозаводская ул., вл. 23, стр. 931, 982, 638
|
Даниловский
|
апартаменты
|
Вентилируемые фасады; высота потолков 3 м; охраняемая территория
|
4,5/28,8
|
ЖК LIFE Митинская Ecopark / Митинская ул., вл. 22
|
Митино
|
квартиры
|
Эко-концепция (центральные системы очистки воды, фильтры тонкой очистки воды в каждой квартире, системы энергосбережения, экологичная коллекции отделочных материалов); французские окна (высотой 60 см от пола); вентилируемые фасады; лифты зарубежного производства THYSSEN; европейские детские площадки
|
7,5/42,4
|
ЖК SREDA / Рязанский пр-т, д. 2
|
Нижегородский
|
квартиры
|
Панорамное остекление на верхних этажах; проект архитектурного Бюро RICARDO BOFILL TALLER DE ARQUITECTURA (RBTA)
|
4,7/24,6
|
Квартал Union Park / Генерала Карбышева б-р, вл. 9
|
Хорошево-Мневники
|
квартиры
|
Проект архитектурного бюро BuroMoscow – ведущего ландшафтного архитектора Alexander Over и архитектора Dante O. Benini; парковый ансамбль на кровле многоуровневой подземной парковки; натуральные материалы в оформлении входных групп; автоматизированные инженерные системы под круглосуточным контролем единой диспетчерской службы; скоростные бесшумные пассажирские и грузовые лифты; единая система кондиционирования; электронная система доступа по всему периметру жилого комплекса; высота потолков около 3 м
|
7,0/34,0
|
Город-парк Wellton Park / пр-т Маршала Жукова, вл. 43
|
Хорошево-Мневники
|
квартиры
|
Проект европейского архитектурного бюро Allmann Sattler Wappner Architerkten GMbH, 4a и Ernst Ulrich Tillman; натуральные материалы в оформлении входных групп; автоматизированные инженерные системы под круглосуточным контролем единой диспетчерской службы; скоростные бесшумные пассажирские и грузовые лифты; а единая система кондиционирования; электронная система доступа по всему периметру жилого комплекса
|
5,8/26,5
|
ЖК «Белый парк 2» / Беломорская ул., корп. 16А, 39Б
|
Левобережный
|
квартиры
|
Вентилируемый фасад; большие площади квартир; потолки 3,1 м
|
8,0/46,2
|
ЖК LIFE Ботанический сад / Серебрякова пр-д
|
Свиблово
|
квартиры
|
Проект японского архитектурного бюро Nikken Sekkei; вентилируемый фасад; большие площади квартир; в предложении представлены пентхаусы с террасами на верхних этажах; лаунж-зоны на входе
|
8,0/40,1
|
ЖК «Букинист» / Бутлерова ул., вл. 7А
|
Коньково
|
апартаменты
|
Современные лифты и VRV система кондиционирования воздуха; консьерж-сервис; высота потолка 3 м
|
4,0/27,6
|
ЖК «Город» / Дмитровское шоссе, д. 107
|
Дмитровский
|
квартиры
|
Огороженная охраняемая территория; вентилируемый фасад; прямой доступ в жилую часть из подземного паркинга
|
5,2/34,5
|
Апарт-комплекс «Ландыши» / Островитянова ул.
|
Обручевский
|
апартаменты
|
Лоджии с панорамным остеклением; закрытая территория; на первом этаже просторный бар и лобби
|
5,6/34,0
|
ЖК «Невский» / Адмирала Макарова ул., д. 10
|
Войковский
|
квартиры
|
Деревянные евроокна; зарубежные стройматериалы; автоматизированные инженерные системы под круглосуточным контролем единой диспетчерской службы; скоростные бесшумные пассажирские и грузовые лифты, а также единая система кондиционирования, электронная система доступа по всему периметру жилого комплекса
|
6,9/40,5
|
МФК «Новая Пресня» / Причальный пр-д, вл. 8
|
Хорошево-Мневники
|
апартаменты
|
Панорамное остекление; потолки 3 м; высококачественная отделка общественных зон
|
6,9/24,8
|
ЖК «СИМВОЛ» / ул. Золоторожский Вал, д. 11
|
Лефортово
|
квартиры
|
Проект британского архитектурного бюро LDA Design и UHA London; высота потолков 3,2 м; панорамное остекление; пентхаусы на верхних этажах; контроль доступа
|
5,4/27,0
|
ЖК «Пикассо» / Озерная ул., вл. 35, стр. 1, 2, 4 корп. 1
|
Тропарево-Никулино
|
квартиры
|
Огороженная территория; вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м
|
5,6/39,0
|
«Дом в Кузьминках» / Зеленодольская ул., д. 41, корп. 2
|
Кузьминки
|
квартиры
|
Вентилируемые фасады; высота потолков более 3 м
|
6,6/40,0