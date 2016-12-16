Комфорт, «перерастающий» в бизнес

26 декабря 2016 г.

В борьбе за покупателя «все средства хороши», поэтому застройщики используют в проектах доступного сегмента элементы более высокобюджетных классов. Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – подготовили обзор новостроек на первичном рынке Москвы, которые относятся к комфорт-классу, но обладают рядом качественных характеристик более высоких сегментов рынка. На текущий момент в столице насчитывается порядка 19 таких проектов, то есть 7% от общего числа новостроек.

«В данный момент на рынке представлено 19 проектов комфорт-класса, которые по ряду характеристик приближены к бизнес-классу. Обычно в таких комплексах небольшие площади квартир или обеспеченность машиноместами в подземном паркинге ниже, чем в бизнес-классе (не 1,5 машиноместа на квартиру, а одно машиноместо), однако остальные качественные характеристики приближают их к бизнес-классу. Девелоперы стараются таким образом максимально охватить целевую аудиторию. В перспективе высока вероятность того, что данная тенденция будет развиваться», – отмечает Юлия Сапор, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.

Чаще всего в проектах комфорт-класса встречаются следующие «повышающие класс» характеристики:

- местоположение: преимущественно престижные районы с хорошей транспортной доступностью до центра города;

- нестандартные архитектурные решения: индивидуальный архитектурный проект, архитектурные бюро или архитекторы с мировым именем;

- планировочные решения: свободная планировка, большая площадь остекления, наличие пентхаусов и других нестандартных квартир в номенклатуре;

- высокие потолки от 3 м;

- бОльшие площади квартир: средняя площадь лотов варьируется от 65 до 75 кв. м;

- более современное и качественное техническое оснащение: системы вентиляции, лифтовое оборудование иностранных производителей, кондиционирование, чаще сплит-системы (предусмотрены места для расположения наружных блоков), возможно центральное кондиционирование;

- более продуманная организация внутреннего двора дома: огороженная, благоустроенная с детскими площадками и прогулочными зонами, система «двор без машин»;

- охрана/организация безопасности: видеонаблюдение, контроль за доступом во двор и в здание;

- более развитая инфраструктура: на территории комплекса предусмотрены не только стандартные социально-бытовые объекты.