Компании UPS и S.F. Holding планируют создать совместное предприятие

30 мая 2017 г.

Совместное предприятие станет платформой для разработки новых современных продуктов и услуг для бизнес-сегмента и частных лиц, которые позволят компаниям расширить доступ на рынок. На начальном этапе предприятие будет осуществлять перевозки между Китаем и США, а затем планирует выйти на другие международные рынки.

Для продвижения продуктов будут использоваться транспортные сети, портфели продуктов, технологии и цепи поставок материнских компаний.

Клиентам в Китае будет предложено больше вариантов международной перевозки грузов, разные сроки доставки и дополнительные услуги, больше возможностей для отслеживания международных отправлений и управления ими, а также единая система обслуживания клиентов в пунктах отправления и назначения.

Для создания совместного предприятия требуется разрешение регулирующих органов.

Компания UPS и компания S.F. Holding, владеющая контрольным пакетом акций S.F. Express, объявили о планах по созданию совместного предприятия и совместной разработке и предоставления услуг по международной доставке грузов из Китая в США, и в дальнейшем в другие страны мира. В рамках данного соглашения стороны будут использовать дополняющие друг друга возможности своих транспортных сетей, портфелей услуг и технологий, а также знания и опыт в сфере логистики. Для создания совместного предприятия требуется разрешение регулирующих органов.

UPS – крупнейшая в мире компания в области экспресс-доставки грузов и один из ведущих глобальных поставщиков комплексных логистических услуг. Компания S.F. занимает лидирующее положение на рынке экспресс-доставки в Китае, ее транспортная сеть охватывает всю страну. Компания предоставляет услуги комплексного обслуживания клиентов и характеризуется самой высокой узнаваемостью бренда на китайском рынке экспресс-отправлений.

«Компания UPS рада возможности создать совместное предприятие с S.F. Это позволит нам предлагать продукты, которые обеспечат конкурентное преимущество для наших клиентов из Китая, ведущих или планирующих вести международную торговлю, – сказал Росс Маккалоу (Ross McCullough), президент UPS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. – Совместными усилиями мы разработаем новые продукты и услуги в области логистики, чтобы нашим корпоративным и частным клиентам стало проще и быстрее вести международную торговлю».

Совместные предложения объединят в себе преимущества обеих компаний: разветвленную транспортную сеть S.F. в Китае, включающую более 13 000 пунктов обслуживания на крупнейшем и самом быстрорастущем в мире рынке по доставке отправлений, и крупнейшую международную сеть доставки компании UPS, охватывающую более 220 стран.

Благодаря объединению транспортных сетей партнеров расширится зона обслуживания клиентов, появятся дополнительные маршруты, увеличится пропускная способность и расширится выбор услуг и сроков перевозки. На первом этапе совместное предприятие сосредоточится на развитии конкурентоспособных совместных предложений по доставке грузов между Китаем и США, а в дальнейшем планирует расширение на рынки других стран мира.

«Предприятия в Китае – мировые лидеры по размеру рынка электронной розничной торговли, охвату населения услугами электронной коммерции и объему использования мобильных устройств. Учитывая быстрый рост базы потребителей, активно пользующихся интернетом, сотрудничество S.F. и UPS становится насущной необходимостью с целью радикального изменения логистической отрасли. Вместе мы планируем обеспечить более сильные конкурентные преимущества нашим клиентам в Китае для достижения успеха на международном уровне», – сказал Алан Вун, вице-президент S.F. Holding.

Совместное предприятие позволит реализовать синергетический эффект от объединения транспортных сетей UPS и S.F., которые дополнят друг друга по охвату и масштабу и повысят конкурентоспособность обеих компаний. Партнеры будут применять свои собственные активы для повышения операционной эффективности и результативности и параллельно стандартизировать бизнес-процессы для обеспечения бесперебойного и слаженного обслуживания клиентов, отправляющих грузы из Китая.