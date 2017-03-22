Компании-заказчики получили возможность автоматизировать выбор поставщиков по параметрам продукции

10 апреля 2017 г.

Электронная торговая площадка B2B-Center разработала сервис для проведения параметрических закупок, которые автоматизируют выбор поставщика по совокупности оптимальных технических характеристик и цены товара.

Теперь заказчик может загрузить на площадку перечень параметров, которые описывают технические детали закупаемой продукции. Для того, чтобы подать свое предложение, поставщик должен указать значения всех обязательных характеристик в стандартизированной форме. В результате заказчик получит автоматическое сравнение предложений поставщиков по ценам и параметрам продукции.

Например, при закупке трансформатора заказчик может указать более 40 характеристик с определенными значениями: тип самого трансформатора, вид изоляции, вентиляции, обмотки, степень защиты, максимальный уровень шума и многое другое. По итогам сбора заявок он увидит сравнительную таблицу, в которой сможет оценить техническую составляющую поданных предложений.

«При закупках сложного технического оборудования крайне важно сравнить варианты его исполнения, производителей, характеристики. Для этого компании разрабатывают подробные технические задания, а параметрическая закупка помогает автоматизировать сбор предложений от поставщиков, которые максимально соответствуют документации заказчика. Это значительно снижает нагрузку на закупочные подразделения, экономит время и позволяет эффективнее проводить закупки необходимого оборудования», - отметил Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center.

Раньше сотрудники закупочных подразделений проводили сравнение предложений поставщиков различного формата вручную. Сейчас они получили возможность собирать информацию в стандартизированном виде и автоматически анализировать ее. При этом заказчики могут хранить параметры закупаемых товаров и услуг непосредственно в системе B2B-Center, используя сервис управления нормативно-справочной информацией о закупках.