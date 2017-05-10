Компании ЗАО «Трансмашхолдинг» и AXELOT заключили договор о совместном сотрудничестве. Его цель – внедрение сервисной шины данных AXELOT Datareon ESB на предприятиях холдинга

5 июня 2017 г.

Корпоративная сервисная шина данных AXELOT Datareon ESB – специализированный программный продукт российской разработки, рассчитанный на создание распределенного информационного ландшафта крупных предприятий. Система позволяет интегрировать различные приложения в едином центре, поддерживая стабильность и полноту информационного обмена. Ожидаемо, что «Трансмашхолдинг», в состав которого входят не один десяток предприятий, обладающий развитой информационной структурой, запланировал внедрение продукта, который объединил бы все используемые холдингом системы в единый информационный контур.

Алексей Тимашов, Генеральный директор AXELOT, так прокомментировал старт проекта:

«AXELOT Datareon ESB – первый продукт линейки Datareon, которую наша компания выводит на рынок. Когда мы разрабатывали корпоративную сервисную шину данных, мы ориентировались на крупные компании, которые используют большое количество систем, в том числе – на различных платформах. AXELOT Datareon ESB постоянно развивается, добавляются новые коннекторы, что еще больше расширяет возможности нашего продукта».

ЗАО «Трансмашхолдинг» – лидер на рынке транспортного машиностроения России и один из давних партнеров AXELOT. За 8 лет сотрудничества компании совместно завершили целый ряд успешных проектов. Сотрудничество AXELOT и «ТМХ» продолжилось и в рамках проекта внедрения сервисной шины данных AXELOT Datareon ESB. К концу 2018 года программное решение AXELOT Datareon ESB планируется развернуть на большинстве предприятий, входящих в состав ЗАО «Трансмашхолдинг».

Анатолий Ушаков, руководитель департамента информационных технологий ЗАО «Трансмашхолдинг», в свою очередь, дал следующие комментарии:

«Трансмашхолдинг» всегда стремился к тому, чтобы ИТ-инфраструктура холдинга была максимально современной. Конечно, вся эта структура складывалась постепенно, этап за этапом, и так же, поэтапно, развивались интеграционные решения, объединяющие наши системы в единый информационный контур. На сегодня пришло время начать переход от набора отдельных интеграционных решений к единой корпоративной интеграционной платформе. Для этой цели мы выбрали AXELOT Datareon ESB, так как это программное решение рассчитано на интеграцию большого количества систем, обеспечивает централизованное управление и мониторинг интеграционных процессов и обладает неограниченными ресурсами по дальнейшему масштабированию. Таким образом, в недалеком будущем все наши информационные системы будут включаться в информационный обмен на основе единого корпоративного стандарта и единого технического решения».