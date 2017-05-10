Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Корпоративная сервисная шина данных AXELOT Datareon ESB – специализированный программный продукт российской разработки, рассчитанный на создание распределенного информационного ландшафта крупных предприятий. Система позволяет интегрировать различные приложения в едином центре, поддерживая стабильность и полноту информационного обмена. Ожидаемо, что «Трансмашхолдинг», в состав которого входят не один десяток предприятий, обладающий развитой информационной структурой, запланировал внедрение продукта, который объединил бы все используемые холдингом системы в единый информационный контур.
Алексей Тимашов, Генеральный директор AXELOT, так прокомментировал старт проекта:
«AXELOT Datareon ESB – первый продукт линейки Datareon, которую наша компания выводит на рынок. Когда мы разрабатывали корпоративную сервисную шину данных, мы ориентировались на крупные компании, которые используют большое количество систем, в том числе – на различных платформах. AXELOT Datareon ESB постоянно развивается, добавляются новые коннекторы, что еще больше расширяет возможности нашего продукта».
ЗАО «Трансмашхолдинг» – лидер на рынке транспортного машиностроения России и один из давних партнеров AXELOT. За 8 лет сотрудничества компании совместно завершили целый ряд успешных проектов. Сотрудничество AXELOT и «ТМХ» продолжилось и в рамках проекта внедрения сервисной шины данных AXELOT Datareon ESB. К концу 2018 года программное решение AXELOT Datareon ESB планируется развернуть на большинстве предприятий, входящих в состав ЗАО «Трансмашхолдинг».
Анатолий Ушаков, руководитель департамента информационных технологий ЗАО «Трансмашхолдинг», в свою очередь, дал следующие комментарии:
«Трансмашхолдинг» всегда стремился к тому, чтобы ИТ-инфраструктура холдинга была максимально современной. Конечно, вся эта структура складывалась постепенно, этап за этапом, и так же, поэтапно, развивались интеграционные решения, объединяющие наши системы в единый информационный контур. На сегодня пришло время начать переход от набора отдельных интеграционных решений к единой корпоративной интеграционной платформе. Для этой цели мы выбрали AXELOT Datareon ESB, так как это программное решение рассчитано на интеграцию большого количества систем, обеспечивает централизованное управление и мониторинг интеграционных процессов и обладает неограниченными ресурсами по дальнейшему масштабированию. Таким образом, в недалеком будущем все наши информационные системы будут включаться в информационный обмен на основе единого корпоративного стандарта и единого технического решения».