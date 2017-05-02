Компания Agility подписала партнерское соглашение с Porsche Carrera Cup

19 мая 2017 г.

19 мая 2017 Agility, ведущая глобальная логистическая компания, подписала трехлетнее партнерское соглашение с Porsche Motorsports о предоставлении логистических услуг в рамках гоночных серий Porsche Carrera Cup Deutschland (PCCD).

Автомобильная отрасль является ключевым направлением для Agility, поскольку компания уже много лет обслуживает ведущих автопроизводителей, поставщиков и производителей комплектующих в Германии и по всему миру. Для клиентов автомобильной промышленности Agility предлагает решения, которые позволяют улучшить систему отслеживания груза, сократить сроки доставки, снизить расходы, управлять сетями поставок и повысить эффективность логистических процессов.

«Porsche Motorsports и команды, участвующие в гоночных сериях, предъявляют высокие требования к логистике. Партнерство с PCCD дает нам возможность продемонстрировать наше понимание особых требований автомобильной логистики»,- сказал Эсса Аль-Сале, генеральный директор Agility Global Integrated Logistics.

Фрэнк Стеффен Валлизер, вице-президент Porsche Motorsport и GT-Cars, сказал: «Кубок German Carrera является одним из самых престижных в мире брендовых трофеев, и мы приветствуем Agility в числе наших партнеров. Мы надеемся на долгое и успешное партнерство».

Серия гонок PCCD 2017 года была открыта 5-7 мая в Хоккенхайме и включала в себя автомобили Porsche 911 GT3 Cup в 60-километровых субботних спринтах и ​​80-километровых воскресных гонках.