Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
«Ароса» – профессиональный поставщик продуктов питания для ресторанов, гостиниц, комбинатов питания и розничных магазинов. В ассортименте компании – более 2800 уникальных товаров, среди которых представлены практически все продуктовые группы, используемые в сегменте HoReCa.
Ранее для управления процессом перевозок компания использовала встроенный модуль доставки в «1С:Управление торговлей», которая является корпоративной информационной системой компании. Однако изначально ограниченный функционал данного продукта окончательно перестал отвечать растущим потребностям бизнеса, поэтому руководство «Ароса» приняло решение о внедрении современного программного решения для управления транспортной логистикой.
После анализа предложений рынка была выбрана система «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками». Данное программное решение обладает широким функционалом, который позволяет комплексно управлять транспортным парком, контролировать процесс перевозок и работу водителей и экспедиторов. Для реализации проекта были приглашены специалисты компании AXELOT, разработчика выбранной системы.
Компания «Ароса» осуществляет преимущественно внутригородские перевозки – до 700 заявок на перевозку в сутки, еще часть поездок приходится на междугородние перевозки в близлежащие регионы. Компания обладает собственным автопарком, а также пользуется услугами сторонних перевозчиков. За процессы управления транспортом и перевозками отвечают три отдела компании: отдел по работе с клиентами, который принимает заказы и оформляет заявки на перевозку, отдел логистики, отвечающий за планирование рейсов и их выполнение, и отдел мониторинга, осуществляющий контроль выполнения рейсов и вносящий корректировки в маршруты.
В задачи проекта автоматизации входила реализация контроля работы водителей за счет использования мобильного клиента и спутникового мониторинга, а также организация учета расходов ГСМ в разрезе заявок на перевозку. Также требовалось улучшить качество доставки за счет создания возможностей контроля условий доставки при планировании. Кроме того, важно было повысить уровень сервиса, предоставляемого клиентам.
В части управления перевозками в рамках проекта было реализовано планирование маршрутов с учетом ограничений по зонам доставки и временным окнам. Для более качественного управления автотранспортом компанией теперь используются путевые листы, на основании которых осуществляется контроль ГСМ и ведется распределение расходов на заявки на перевозку грузов. Функционал модуля спутникового мониторинга был использован для реализации контроля перемещений транспорта. Также применяются механизмы типов событий и планирование временных показателей в ходе исполнения рейсов.
Функционал мобильного клиента используется компанией в полном объеме, от настройки оформления интерфейса для каждого конкретного водителя до возможности выбора используемого навигатора. Настроено и реализовано большое количество отслеживаемых событий, например, связанных с мобильным клиентом - опоздание в точку, планируемое опоздание в точку (на основании пересчета времени), задержка в точке и т.п. Реализован пакетный запрос к геосервису СитиГИД, что позволяет значительно ускорить расчет расстояний. Был доработан интерфейс Рабочего места «Планирование рейсов» (в части вывода весогабаритных характеристик грузов и количества заданий при наведении на точку), а также улучшен интерфейс формы документа «Рейс», что позволило отделу мониторинга работать без переключения между вкладками. Широко используется функционал спутникового мониторинга транспорта.
Посредством сервисной шины данных AXELOT Datareon ESB система «AXELOT: TMS» была интегрирована с системой «1С:Управление торговлей». Автоматизированы 11 стационарных и 50 мобильных рабочих мест.
Внедрение «AXELOT: TMS» позволило улучшить контроль работы водителей. Теперь в компании ведется учет расходов ГСМ в разрезе заявок на перевозку. Повышено качество доставки за счет реализованных возможностей контроля выполнения условий доставки при планировании.