Компания AXELOT приглашает принять участие в конференции, посвященной актуальным вопросам управления мастер-данными и созданию эффективных интеграционных решений

7 апреля 2017 г.

Современные подходы к управлению корпоративными данными:

управление мастер-данными

интеграция данных и приложений

Компания AXELOT приглашает Вас принять участие в конференции, посвященной актуальным вопросам управления мастер-данными и созданию эффективных интеграционных решений.

Мероприятие пройдет 27 апреля 2017 года в Москве.

Начало регистрации в 9:30.

Работа любого крупного предприятия предполагает каждодневное взаимодействие множества информационных систем. Как научить эти системы «говорить на одном языке», избавив использующиеся в них данные от ошибок и дублей? Как создать единое информационное пространство, в котором передача данных осуществляется максимально эффективным способом и без потерь? Как централизовать управление всеми корпоративными данными и приложениями и сократить затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры?

Ответам на эти и многие другие вопросы посвящена конференция «Современные подходы к управлению корпоративными данными». Мы с уверенностью можем назвать ее первым в России мероприятием, фокусирующимся на практических задачах управления мастер-данными и интеграции данных и приложений.

Конференция будет интересна ИТ-директорам и специалистам, чья деятельность так или иначе связана с вопросами внедрения, поддержки и развития информационных систем компаний.

В программе конференции:

Мастер-данные: что это такое и как ими управлять

Использование продуктов класса «ESB» для интеграции данных и приложений. Построение интеграционного ландшафта

Практика управления корпоративными данными: от задач к результатам

Демонстрация возможностей «1С:MDM Управление НСИ», системы управления мастер-данными (нормативно-справочной информацией) и AXELOT Datareon ESB, сервисной шины предприятия

Круглый стол, посвященный проблемам мастер-данных и интеграции. Интерактивное обсуждение темы.

Приходите к нам на конференцию — начните использовать наш опыт уже сегодня!

Для участия в конференции следует зарегистрироваться на сайте компании AXELOT: http://edu.axelot.ru/events/form/?id=197&city=2

Участие в конференции бесплатное; от каждой компании могут быть зарегистрированы не более двух участников. Количество мест ограничено, компании-организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации. Со всеми вопросами Вы можете обратиться в оргкомитет конференции: om@axelot.ru, +7(495)961-26-09.

Предварительная программа конференции:

09:30–10:00 Регистрация участников 10:00–10:10 Представление участников Конференции Алексей Тимашов, генеральный директор, AXELOT 10:10–10:35 Общие подходы к управлению мастер-данными предприятия Максим Кушнер, руководитель направления НСИ, AXELOT 10:35–11:00 Основная проблематика создания гетерогенного информационного ландшафта Станислав Пиголкин, технический директор, AXELOT 11:00-11:25 Унификация и управление мастер-данными Максим Кушнер, руководитель направления НСИ, AXELOT 11:25–11:45 Перерыв, кофе-брейк 11:45–12:10 Кейс 1. Построение интеграционного слоя для интернет-магазина «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» Александр Голошумов, руководитель управления по развитию информационных систем, «ТехноНИКОЛЬ» 12:10–12:35 Кейс 2. Построение общей схемы управления НСИ в НПФ «Благосостояние» Алексей Лобачев, директор Департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние» 12:35–13:00 Кейс 3. Интеграция своими руками в ООО «Газпром проектирование» Александр Стенин, Руководитель проекта со стороны заказчика, ООО «Газпром проектирование» 13:00–13:10 Презентация книги «Руководство по управлению мастер-данными» Владимир Рождественский, руководитель отдела продаж НСИ и интеграции, AXELOT 13:10–14:10 Перерыв, обед 14:10–15:10 Демо-сет «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» и AXELOT Datareon ESB Ведущие консультанты AXELOT 15:10–16:10 Круглый стол Модератор, менеджеры AXELOT Интерактивное обсуждение проблемы

* Программа является предварительной, и в нее могут быть внесены изменения.

Итоговая программа рассылается всем участникам за неделю до мероприятия.