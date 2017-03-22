29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Современные подходы к управлению корпоративными данными:
Компания AXELOT приглашает Вас принять участие в конференции, посвященной актуальным вопросам управления мастер-данными и созданию эффективных интеграционных решений.
Мероприятие пройдет 27 апреля 2017 года в Москве.
Начало регистрации в 9:30.
Работа любого крупного предприятия предполагает каждодневное взаимодействие множества информационных систем. Как научить эти системы «говорить на одном языке», избавив использующиеся в них данные от ошибок и дублей? Как создать единое информационное пространство, в котором передача данных осуществляется максимально эффективным способом и без потерь? Как централизовать управление всеми корпоративными данными и приложениями и сократить затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры?
Ответам на эти и многие другие вопросы посвящена конференция «Современные подходы к управлению корпоративными данными». Мы с уверенностью можем назвать ее первым в России мероприятием, фокусирующимся на практических задачах управления мастер-данными и интеграции данных и приложений.
Конференция будет интересна ИТ-директорам и специалистам, чья деятельность так или иначе связана с вопросами внедрения, поддержки и развития информационных систем компаний.
В программе конференции:
Приходите к нам на конференцию — начните использовать наш опыт уже сегодня!
Для участия в конференции следует зарегистрироваться на сайте компании AXELOT: http://edu.axelot.ru/events/form/?id=197&city=2
Участие в конференции бесплатное; от каждой компании могут быть зарегистрированы не более двух участников. Количество мест ограничено, компании-организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации. Со всеми вопросами Вы можете обратиться в оргкомитет конференции: om@axelot.ru, +7(495)961-26-09.
Предварительная программа конференции:
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09:30–10:00
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Регистрация участников
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10:00–10:10
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Представление участников Конференции
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Алексей Тимашов, генеральный директор,
AXELOT
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10:10–10:35
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Общие подходы к управлению мастер-данными предприятия
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Максим Кушнер, руководитель направления НСИ, AXELOT
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10:35–11:00
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Основная проблематика создания гетерогенного информационного ландшафта
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Станислав Пиголкин, технический директор, AXELOT
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11:00-11:25
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Унификация и управление мастер-данными
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Максим Кушнер, руководитель направления НСИ, AXELOT
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11:25–11:45
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Перерыв, кофе-брейк
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11:45–12:10
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Кейс 1. Построение интеграционного слоя для интернет-магазина «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
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Александр Голошумов, руководитель управления по развитию информационных систем, «ТехноНИКОЛЬ»
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12:10–12:35
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Кейс 2. Построение общей схемы управления НСИ в НПФ «Благосостояние»
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Алексей Лобачев, директор Департамента информационных технологий, НПФ «Благосостояние»
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12:35–13:00
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Кейс 3. Интеграция своими руками в ООО «Газпром проектирование»
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Александр Стенин, Руководитель проекта со стороны заказчика, ООО «Газпром проектирование»
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13:00–13:10
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Презентация книги «Руководство по управлению мастер-данными»
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Владимир Рождественский, руководитель отдела продаж НСИ и интеграции, AXELOT
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13:10–14:10
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Перерыв, обед
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14:10–15:10
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Демо-сет «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» и AXELOT Datareon ESB
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Ведущие консультанты AXELOT
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15:10–16:10
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Круглый стол
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Модератор, менеджеры AXELOT
Интерактивное обсуждение проблемы
* Программа является предварительной, и в нее могут быть внесены изменения.
Итоговая программа рассылается всем участникам за неделю до мероприятия.