Компания AXELOT приглашает принять участие в конференции, посвященной актуальным вопросам управления мастер-данными и созданию эффективных интеграционных решений.

22 марта 2017 г.

Современные подходы к управлению корпоративными данными:

управление мастер-данными

интеграция данных и приложений

Компания AXELOT приглашает Вас принять участие в конференции, посвященной актуальным вопросам управления мастер-данными и созданию эффективных интеграционных решений.

Мероприятие пройдет 27 апреля 2017 года в Москве.

Начало регистрации в 9:30.

Работа любого крупного предприятия предполагает каждодневное взаимодействие множества информационных систем. Как научить эти системы «говорить на одном языке», избавив использующиеся в них данные от ошибок и дублей? Как создать единое информационное пространство, в котором передача данных осуществляется максимально эффективным способом и без потерь? Как централизовать управление всеми корпоративными данными и приложениями и сократить затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры?

Ответам на эти и многие другие вопросы посвящена конференция «Современные подходы к управлению корпоративными данными». Мы с уверенностью можем назвать ее первым в России мероприятием, фокусирующимся на практических задачах управления мастер-данными и интеграции данных и приложений.

Конференция будет интересна ИТ-директорам и специалистам, чья деятельность так или иначе связана с вопросами внедрения, поддержки и развития информационных систем компаний.

В программе конференции:

Мастер-данные: что это такое и как ими управлять

Использование продуктов класса «ESB» для интеграции данных и приложений. Построение интеграционного ландшафта

Практика управления корпоративными данными: от задач к результатам

Демонстрация возможностей «1С:MDM Управление НСИ», системы управления мастер-данными (нормативно-справочной информацией) и AXELOT Datareon ESB, сервисной шины предприятия

Круглый стол, посвященный проблемам мастер-данных и интеграции. Интерактивное обсуждение темы.

http://edu.axelot.ru/events/form/?id=197&city=2