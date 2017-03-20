21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
Современные подходы к управлению корпоративными данными:
Компания AXELOT приглашает Вас принять участие в конференции, посвященной актуальным вопросам управления мастер-данными и созданию эффективных интеграционных решений.
Мероприятие пройдет 27 апреля 2017 года в Москве.
Начало регистрации в 9:30.
Работа любого крупного предприятия предполагает каждодневное взаимодействие множества информационных систем. Как научить эти системы «говорить на одном языке», избавив использующиеся в них данные от ошибок и дублей? Как создать единое информационное пространство, в котором передача данных осуществляется максимально эффективным способом и без потерь? Как централизовать управление всеми корпоративными данными и приложениями и сократить затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры?
Ответам на эти и многие другие вопросы посвящена конференция «Современные подходы к управлению корпоративными данными». Мы с уверенностью можем назвать ее первым в России мероприятием, фокусирующимся на практических задачах управления мастер-данными и интеграции данных и приложений.
Конференция будет интересна ИТ-директорам и специалистам, чья деятельность так или иначе связана с вопросами внедрения, поддержки и развития информационных систем компаний.
В программе конференции:
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=197&city=2