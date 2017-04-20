Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Книга на подобную тематику издается в России впервые и представляет собой всеобъемлющее руководство по вопросам управления мастер-данными. Книга охватывает критически важные принципы, концепции, тенденции, а также ошибочные представления, исходя из богатого опыта и исследований авторов, и разъясняет ключевые вопросы реализации успешных проектов по управлению мастер-данными и регулированию данных.
В книге, в частности, подробно рассматриваются следующие вопросы:
Книга «Управление мастер-данными» написана признанными экспертами и лидерами мнений в различных областях информационных технологий, в том числе и управления мастер-данными, Алексом Берсоном и Ларри Дубовым. Ведущие эксперты AXELOT осуществили научную редактуру книги и адаптировали контент под российские реалии.
«Эта работа - одно из наиболее полных, понятных, хорошо проработанных и глубоких пособий по управлению мастер-данными в мире. Кроме того, на текущий момент, это единственное издание по этой теме на русском языке. Я считаю, что книга будет по-настоящему интересна и полезна руководителям проектов, ИТ-директорам, техническим директорам, архитекторам и специалистам по обработке данных», - комментирует директор по развитию AXELOT и научный редактор русского перевода книги Максим Власов.