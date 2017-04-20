Компания AXELOT сообщает о выходе новой книги в рамках образовательного проекта «Библиотека AXELOT». Издание посвящено управлению мастер-данными.

3 мая 2017 г.

Книга на подобную тематику издается в России впервые и представляет собой всеобъемлющее руководство по вопросам управления мастер-данными. Книга охватывает критически важные принципы, концепции, тенденции, а также ошибочные представления, исходя из богатого опыта и исследований авторов, и разъясняет ключевые вопросы реализации успешных проектов по управлению мастер-данными и регулированию данных.

В книге, в частности, подробно рассматриваются следующие вопросы:

Определение управления мастер-данными

Развитие MDM и клиентоцентрированность

Проблемы внедрения MDM и технические сложности

Отраслевое применение MDM

Классификация, концепции, принципы и компоненты архитектуры MDM

Управление мастер-данными: рынки, тенденции и направления развития

Регулирование мастер-данных

Ключевые выгоды от внедрения системы управления мастер-данными.

Книга «Управление мастер-данными» написана признанными экспертами и лидерами мнений в различных областях информационных технологий, в том числе и управления мастер-данными, Алексом Берсоном и Ларри Дубовым. Ведущие эксперты AXELOT осуществили научную редактуру книги и адаптировали контент под российские реалии.

«Эта работа - одно из наиболее полных, понятных, хорошо проработанных и глубоких пособий по управлению мастер-данными в мире. Кроме того, на текущий момент, это единственное издание по этой теме на русском языке. Я считаю, что книга будет по-настоящему интересна и полезна руководителям проектов, ИТ-директорам, техническим директорам, архитекторам и специалистам по обработке данных», - комментирует директор по развитию AXELOT и научный редактор русского перевода книги Максим Власов.