С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, назначена эксклюзивным консультантом по маркетингу и продаже офисного здания класса В+, расположенного по адресу: Мичуринский проспект, 27/5.
ОСЗ «Мичуринский 27/5» - отдельно стоящее офисное здание общей площадью 4 559,3 кв. м, расположенное в районе Раменки Юго-Западного административного округа, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Раменки». Здание расположено в непосредственной близости к Мичуринскому проспекту и имеет отличную транспортную доступность. На продажу предлагается объект целиком.
Здание состоит из 5 наземных этажей, а так же подземного паркинга на 12-24 машиномест.
ОСЗ «Мичуринский 27/5» оснащено новейшими инженерно-техническими системами, системой центрального кондиционирования, вентиляции и отопления, современной системой безопасности, а также современной системой спринклерного пожаротушения. В связи с тем, что ранее на первых двух этажах здания размещался центр обработки данных, перекрытия этих этажей усилены и нагрузка составляет 1 200 кг/кв. м.
Мария Новикова, заместитель директора отдела офисных помещений, CBRE, Россия, сказала:
«ОСЗ «Мичуринский 27/5» - это идеальное решение для размещения штаб квартиры крупной компании. Престижное юго-западное направление исторически является одним из самых востребованных, особенно среди российских компаний. Мы так же считаем, что открытие в 2017 году станции метро Раменки, в 5-ти минутах пешей доступности от объекта, является дополнительным преимуществом».