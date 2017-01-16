Компания CBRE продает офисные площади класса B+ на Мичуринском проспекте

6 февраля 2017 г.

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, назначена эксклюзивным консультантом по маркетингу и продаже офисного здания класса В+, расположенного по адресу: Мичуринский проспект, 27/5.

ОСЗ «Мичуринский 27/5» - отдельно стоящее офисное здание общей площадью 4 559,3 кв. м, расположенное в районе Раменки Юго-Западного административного округа, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Раменки». Здание расположено в непосредственной близости к Мичуринскому проспекту и имеет отличную транспортную доступность. На продажу предлагается объект целиком.

Здание состоит из 5 наземных этажей, а так же подземного паркинга на 12-24 машиномест.

ОСЗ «Мичуринский 27/5» оснащено новейшими инженерно-техническими системами, системой центрального кондиционирования, вентиляции и отопления, современной системой безопасности, а также современной системой спринклерного пожаротушения. В связи с тем, что ранее на первых двух этажах здания размещался центр обработки данных, перекрытия этих этажей усилены и нагрузка составляет 1 200 кг/кв. м.

Мария Новикова, заместитель директора отдела офисных помещений, CBRE, Россия, сказала:

«ОСЗ «Мичуринский 27/5» - это идеальное решение для размещения штаб квартиры крупной компании. Престижное юго-западное направление исторически является одним из самых востребованных, особенно среди российских компаний. Мы так же считаем, что открытие в 2017 году станции метро Раменки, в 5-ти минутах пешей доступности от объекта, является дополнительным преимуществом».