Компания CBRE выступила консультантом сделки по аренде офисных помещений компанией Energizer

6 марта 2017 г.

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, сообщает о том, что компания Energizer, ведущий мировой производитель элементов питания и осветительных приборов, арендовала в бизнес-центре «Империя» офисное помещение площадью 600 кв. м. Команда отдела по работе с корпоративными клиентами CBRE представляла в этой сделке интересы арендатора.

Также CBRE (отдел управления проектами) была привлечена компанией Energizer для оказания услуг по управлению отделкой офисного пространства.

Был заключен долгосрочный договор аренды. Energizer занимает часть 18 этажа в башне «Империя», расположенной по адресу: Пресненская наб. 6 стр. 2, 18 этаж. В свой новый офис компания переехала в феврале 2017 года.

Александр Яворский, заместитель директора, отдел глобальных корпоративных услуг CBRE комментирует сделку:

«В текущих экономических условиях арендаторы всё чаще обращают внимание на оптимизацию коммерческих условий аренды. Данный проект не был для нас исключением. Переезд в новый офис позволил компании Energizer достигнуть привлекательных условий аренды на долгосрочный период, а также улучшить качество помещений и оптимизировать офисное пространство».

Павел Якимчук, руководитель направления внутренней отделки помещений, отдел управления проектами, компании CBRE, сказал:

«Я искренне рад тому, что нам удалось добиться идеального результата при оптимальном бюджете и сроках. Проект был выполнен с учетом строгих корпоративных ограничений, но включил в себя локальную специфику. Клиент смог оценить все качественные изменения по сравнению со старым офисом».