Компания Fraikin представит решения для температурных перевозок на выставке World Food Moscow 2017

31 августа 2017 г.

Группа компаний Fraikin, предоставляющая услуги по аренде коммерческого транспорта и управлению автопарками, впервые примет участие в выставке World Food Moscow 2017, которая пройдет с 11 по 14 сентября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр».

Представители компании расскажут об арендных решениях Fraikin для температурных перевозок, способных существенно облегчить работу производителям и поставщикам продуктов питания в части транспортного обеспечения. Так, Fraikin специализируется на предоставлении в аренду коммерческих автомобилей для решения любых транспортно-логистических задач и готова предложить компаниям, осуществляющим перевозку продуктов питания, услуги по долгосрочной и краткосрочной аренде и управлению автопарками.

С помощью техники Fraikin участники продовольственного рынка смогут осуществлять транспортировку сырья для производства продуктов питания и транспортировку готовой продукции в розничные сети и комбинаты общественного питания. Сохранность свежести перевозимых товаров обеспечивается за счет неукоснительного соблюдения требований, предъявляемых законодательством РФ к перевозке грузов в определенных температурных режимах.

Руководитель направления развития продаж Фрайкин Рус Илларионов Иван: «Предоставляя заказчику автомобиль для долгосрочной аренды, компания Fraikin берет на себя все расходы, связанные с его содержанием и поддержанием в идеальном техническом состоянии. Наш сервис позволяет клиентам сконцентрироваться на основном бизнесе и оптимизировать расходы на содержание парка транспортных средств. Имея в своем распоряжении новые автомобили и полный пакет услуг, клиент платит фиксированный ежемесячный платеж на протяжении всего срока аренды, что позволяет осуществлять четкое планирование своих расходов на долгосрочную перспективу».

Посетители стенда компании на выставке смогут узнать подробную информацию о решениях Fraikin в области температурных перевозок и получить подробную консультацию специалистов компании.

Автопарк Группы Fraikin в Европе насчитывает более 50 тысяч единиц различных типов транспортных средств: тягачи и полуприцепы различного назначения, фургоны и рефрижераторы, а также специализированные автомобили.