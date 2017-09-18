Компания IPG.Estate сдала склад класса А в логопарке «Осиновая Роща»

2 ноября 2017 г.

Компания IPG.Estate завершила сделку по аренде компанией, занимающейся отделочными материалами, складского помещения в логопарке класса А «Осиновая роща». Арендатор занял складской блок площадью 2300 кв.м.

Арендатор – торговая компания, осуществляющая продажу отделочных строительных материалов в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. Является крупнейшим дистрибьютором по отдельным видам продукции на Северо-Западе России. Объем складских помещений компании составляет порядка 200 тыс кв.м.

При поиске компания выбирала качественный склад класса А, оборудованный стеллажной системой. Также внимание уделялось локации: расположение в северной части города, с хорошей транспортной доступностью неподалеку от КАД.

«Осиновая Роща» – крупнейший в Северо-Западном регионе логистический комплекс класса А общей площадью 150 000 кв.м на территории в 60 га. Расположен на пересечении Горского шоссе, Выборгского шоссе и КАД. Имеет отдельную транспортную развязку с прямым съездом/выездом на КАД.

«В северной части города объем предложения качественных складских объектов класса А значительно меньше, чем в южном направлении, при этом, спрос со стороны клиентов достаточно высок. Без полного знания рынка найти качественное помещение в этой локации достаточно сложно, – отмечает Филипп Чайка, руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости компании IPG.Estate».