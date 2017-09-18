Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Компания IPG.Estate завершила сделку по аренде компанией, занимающейся отделочными материалами, складского помещения в логопарке класса А «Осиновая роща». Арендатор занял складской блок площадью 2300 кв.м.
Арендатор – торговая компания, осуществляющая продажу отделочных строительных материалов в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. Является крупнейшим дистрибьютором по отдельным видам продукции на Северо-Западе России. Объем складских помещений компании составляет порядка 200 тыс кв.м.
При поиске компания выбирала качественный склад класса А, оборудованный стеллажной системой. Также внимание уделялось локации: расположение в северной части города, с хорошей транспортной доступностью неподалеку от КАД.
«Осиновая Роща» – крупнейший в Северо-Западном регионе логистический комплекс класса А общей площадью 150 000 кв.м на территории в 60 га. Расположен на пересечении Горского шоссе, Выборгского шоссе и КАД. Имеет отдельную транспортную развязку с прямым съездом/выездом на КАД.
«В северной части города объем предложения качественных складских объектов класса А значительно меньше, чем в южном направлении, при этом, спрос со стороны клиентов достаточно высок. Без полного знания рынка найти качественное помещение в этой локации достаточно сложно, – отмечает Филипп Чайка, руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости компании IPG.Estate».