Компания IVECO презентовала новый Daily – бизнес-партнёра, который предвосхищает ваши ожидания

22 июня 2017 г.

20 июня 2017 года состоялась презентация нового IVECO Daily Бизнес Инстинкт в отеле «Холидей Инн Москва Виноградово».

На мероприятии была предоставлена возможность протестировать новый IVECO Daily с уникальным в своём сегменте приложением DAILY BUSINESS UP, которое позволяет оптимизировать бизнес-процессы и стиль вождения, отправлять данные о поездке в режиме реального времени по e-mail.

Новый Iveco Daily предлагается в 8000 различных заводских версиях — это возможно благодаря комбинированию различных надстроек, колесных баз, мощностных модификаций и грузоподъемности.

DAILY BUSINESS UP для планшетных компьютеров и смартфонов представляет собой коммуникационную систему с расширенными функциями, выходящими далеко за рамки информационно-развлекательного функционала остальных подобных систем и превращающими данную программу в профессиональный рабочий инструмент. Система поможет улучшить стиль вождения и снизить расход топлива в режиме реального времени для достижения максимальной экономии топлива за счет оптимального использования акселератора, мощности двигателя и инерции движущегося автомобиля.

Также DAILY BUSINESS UP оптимизирует ваш парк и рабочие процессы с помощью профессиональной навигационной GPS-системы Sygic, планируя задания и распределяя их между водителями в режиме реального времени благодаря полностью интегрированной функции FleetWork.

Приложение NEW DAILY BUSINESS UP располагает обширными возможностями:

- Системой оценки стиля вождения

- Управлением эффективностью автомобиля

- Профессиональной навигационной GPS-системой и системой FleetWork

- Управлением радио и мультимедиа

- Функцией для смартфонов

- Круглосуточной сервисной линией в России

- Новостями об Iveco Daily

К этим возможностям скоро добавятся такие полезные функции, как интегрированная камера заднего вида, система контроля загрузки автомобиля, удаленное управление надстройкой и дистанционный контроль дверей.

Пройти тест-драйв предлагалось как на автомобиле с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, так и на фургоне с максимальным в классе объёмом кузова (19,6 м3). Благодаря предвосхищению потребностей перевозчиков и разработки новых актуальных решений с целью снижения совокупной стоимости владения и повышения рентабельности бизнеса клиентов, IVECO c разными модификациями Daily собирает ежегодно престижные европейские награды.

Награды Iveco Daily 2015-2017 годов

«Международный фургон года 2015»

«Лучший фургон 3,5 – 7,5 тонн» – конкурс Trade Van Driver Awards 2016

«Лучший фургон 2016» – Transport News

Германия – «Лучший иностранный фургон 2016»

Германия – «Европейская премия за инновации 2016» – Daily Hi-Matic

Германия – «Лучший фургон для логистики и экспресс-доставки 2015»

Германия – «Премия за инновации в сегменте фургонов для логистики и экспресс-доставки 2015» – Daily Hi-Matic

Германия – «Лучшие коммерческие автомобили до 3,5 тонн»

«Европейская премия за инновации в сфере автотуризма 2016» – Daily Hi-Matic

Испания - « Легкий коммерческий транспорт года 2017»

Великобритания - «Лучший легкий грузовик 2017» - престижная награда Fleet World Honors

«Экологичный грузовик года 2017» в категории фургонов – Daily Electric

Новый IVECO Daily может работать в роли бизнес-ассистента благодаря функции Fleetwork, помогающей оптимизировать эффективность парка, составляя план рейсов и распределяя задания и автомобили между водителями, а также выполняя организацию их маршрутов. Кроме того, программа отвечает за оказание помощи водителю, устанавливая прямую связь со службой помощи на дорогах в круглосуточном режиме.

По словам главы представительства IVECO в России Массимилиано Перри, Новый IVECO Daily – это не только современный офис на колесах, это еще и надежный и комфортный автомобиль, который уже имеет репутацию настоящего делового партнера у российских перевозчиков. Также он заметил, что на сегодняшний день экономика России стабилизируется, что подтверждается высоким спросом на автомобили Iveco.

По данным «Автостат» продажи LCV в 2017 году увеличатся на 4%,а по оценке PwC, рынок LCV подрастет на 5%.

Уже в этом году компания Iveco представить большое количество новых моделей, а именно: Eurocargo, Stralis NP, Astra-AMT 84.50.