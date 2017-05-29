Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
20 июня 2017 года состоялась презентация нового IVECO Daily Бизнес Инстинкт в отеле «Холидей Инн Москва Виноградово».
На мероприятии была предоставлена возможность протестировать новый IVECO Daily с уникальным в своём сегменте приложением DAILY BUSINESS UP, которое позволяет оптимизировать бизнес-процессы и стиль вождения, отправлять данные о поездке в режиме реального времени по e-mail.
Новый Iveco Daily предлагается в 8000 различных заводских версиях — это возможно благодаря комбинированию различных надстроек, колесных баз, мощностных модификаций и грузоподъемности.
DAILY BUSINESS UP для планшетных компьютеров и смартфонов представляет собой коммуникационную систему с расширенными функциями, выходящими далеко за рамки информационно-развлекательного функционала остальных подобных систем и превращающими данную программу в профессиональный рабочий инструмент. Система поможет улучшить стиль вождения и снизить расход топлива в режиме реального времени для достижения максимальной экономии топлива за счет оптимального использования акселератора, мощности двигателя и инерции движущегося автомобиля.
Также DAILY BUSINESS UP оптимизирует ваш парк и рабочие процессы с помощью профессиональной навигационной GPS-системы Sygic, планируя задания и распределяя их между водителями в режиме реального времени благодаря полностью интегрированной функции FleetWork.
Приложение NEW DAILY BUSINESS UP располагает обширными возможностями:
- Системой оценки стиля вождения
- Управлением эффективностью автомобиля
- Профессиональной навигационной GPS-системой и системой FleetWork
- Управлением радио и мультимедиа
- Функцией для смартфонов
- Круглосуточной сервисной линией в России
- Новостями об Iveco Daily
К этим возможностям скоро добавятся такие полезные функции, как интегрированная камера заднего вида, система контроля загрузки автомобиля, удаленное управление надстройкой и дистанционный контроль дверей.
Пройти тест-драйв предлагалось как на автомобиле с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, так и на фургоне с максимальным в классе объёмом кузова (19,6 м3). Благодаря предвосхищению потребностей перевозчиков и разработки новых актуальных решений с целью снижения совокупной стоимости владения и повышения рентабельности бизнеса клиентов, IVECO c разными модификациями Daily собирает ежегодно престижные европейские награды.
Награды Iveco Daily 2015-2017 годов
Новый IVECO Daily может работать в роли бизнес-ассистента благодаря функции Fleetwork, помогающей оптимизировать эффективность парка, составляя план рейсов и распределяя задания и автомобили между водителями, а также выполняя организацию их маршрутов. Кроме того, программа отвечает за оказание помощи водителю, устанавливая прямую связь со службой помощи на дорогах в круглосуточном режиме.
По словам главы представительства IVECO в России Массимилиано Перри, Новый IVECO Daily – это не только современный офис на колесах, это еще и надежный и комфортный автомобиль, который уже имеет репутацию настоящего делового партнера у российских перевозчиков. Также он заметил, что на сегодняшний день экономика России стабилизируется, что подтверждается высоким спросом на автомобили Iveco.
По данным «Автостат» продажи LCV в 2017 году увеличатся на 4%,а по оценке PwC, рынок LCV подрастет на 5%.
Уже в этом году компания Iveco представить большое количество новых моделей, а именно: Eurocargo, Stralis NP, Astra-AMT 84.50.