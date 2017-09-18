Компания Jost Group подписывает соглашение на поставку 500 грузовиков IVECO Stralis NP, планируя перевести 35% своего парка на сжиженный природный газ к 2020 году

30 октября 2017 г.

Одна из крупнейших в Европе транспортно-логистических компаний заключает крупную сделку на поставку тяжелых газовых грузовиков IVECO, тем самым подтверждая, что сжиженный природный газ (СПГ) может заменить дизельное топливо

Брюссель, 20 октября 2017 года

Компания IVECO заключила самую крупную на данный момент сделку на поставку грузовиков Stralis NP, в рамках которой европейская транспортно-логистическая компания Jost Group пополнит свой парк 500 новыми грузовиками. Поставляемый автомобиль является самым экологичным дальнемагистральным тяжелым грузовиком в истории. При этом версия, работающая на сжиженном природном газе (СПГ), в настоящее время рассматривается многими специалистами как единственная альтернатива дизельному топливу на массовом рынке.

500 грузовиков Stralis NP, работающих на СПГ, предлагают отличное соотношение мощности и массы, впечатляющую энерговооруженность и низкий уровень шума. Первые 150 автомобилей приступят к работе в течение 2018 года, а весь парк будет введен в эксплуатацию к 2020 году.

Они заменят дизельные автомобили в возрасте 4–5 лет в парке бельгийской компании из 1 400 грузовиков и 3 000 прицепов, который вырос до таких внушительных размеров в результате ряда успешных приобретений. Компания уже эксплуатирует 132 автомобиля Stralis, в том числе два грузовика на компримированном природном газе (КПГ).

Комментируя соглашение, Роланд Йост, владелец Jost Group, заявил: «Это знаменует собой важный поворотный момент для нашего бизнеса, поскольку мы начинаем стратегический переход от дизельного топлива к экологически чистой логистике, как того требуют наши клиенты, желающие осуществлять перевозки со сниженным воздействием на окружающую среду. Наш успешный опыт работы с дизельными автомобилями Stralis Евро-5 EEV показал, что мы установили прочные отношения с компанией IVECO, подкрепленные хорошо развитой сервисной сетью в Бельгии.

«Это сыграло ключевую роль, когда мы принимали решение сделать следующий шаг на пути к устойчивому развитию, выбрав для этого IVECO Stralis NP как лучшее предложение. Мы гордимся тем, что являемся одними из первых, кто начал использовать эту новую технологию: в ближайшие три года мы хотим перевести 35% нашего парка на сжиженный природный газ. Наша компания поддерживает этот переход, инвестируя в собственную инфраструктуру для заправки СПГ. Мы планируем открыть до трех заправочных станций в наших основных операционных центрах в Бельгии». Пьер Лаут, бренд-президент IVECO, прокомментировал сделку следующим образом: «Газ предлагает широчайший спектр возможностей для замены дизельного топлива на рынке коммерческих автомобилей — он уже является реальностью сегодняшнего дня, а не топливом будущего, как это было раньше. Это наглядным образом продемонстрировано одной из крупнейших в Европе транспортных компаний, сделавшей выбор в пользу грузовиков Stralis NP, работающих на СПГ, в рамках обновления своего парка. Компания Jost Group имеет четкие цели в области устойчивого развития и понимает, какие преимущества она сможет получить благодаря нашему передовому опыту в секторе газовых транспортных средств. Мы чрезвычайно рады, что доля наших автомобилей в парке этой компании увеличилась, после того как они решили выбрать Stralis NP и LNG».

В исследовании, недавно опубликованном Министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (BMVI), сжиженный природный газ (СПГ) называется лучшим решением для дальнемагистральных перевозок в краткосрочной перспективе и на ближайшие 10-15 лет. Stralis NP, работая на ископаемом природном газе, выбрасывает в атмосферу на 10% меньше СО2, чем его дизельный аналог. А при использовании биометана снижение вредных выбросов может доходить до 95%. Благодаря газовой технологии IVECO при поездках на дальние расстояния автомобиль генерирует лишь небольшое количество твердых частиц и на 50% оксидов азота по сравнению с дизельной версией. Газовый автомобиль также намного тише: создаваемый его двигателем уровень шума снижен примерно на 50%, что крайне актуально для работы в городских районах.