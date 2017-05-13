Компания Liebherr расширяет свое присутствие в Сибири

9 июня 2017 г.

8 июня 2017 года вблизи города Белово Кемеровской области состоялось торжественное открытие ремонтно-складского комплекса Liebherr. Строительство объекта велось с 2014 года, объем инвестиций в проект составил более € 20 млн.

Кузбасс не случайно был выбран для строительства данного комплекса. Кузнецкий угольный бассейн активно разрабатывается с 1920 года, и на сегодняшний день разведанные запасы угля составляют около 600 млрд тонн. Качество угля и объем выводят регион на одно из первых мест в мире. Обеспечивая более 200 млн тонн (60% от общероссийской) добычи угля в стране, Кузбасс по праву носит звание сердца угольной промышленности России.

В регионе работает более 300 единиц техники Liebherr, в частности: 86 горных экскаваторов, 205 единиц землеройной техники, 16 мобильных кранов и 1 бетононасос. «Ремонтно-складской комплекс Кузбасс» создан, в первую очередь, для обеспечения непрерывной сервисной поддержки оборудования на территории Кемеровской области и Сибири.

Суммарная площадь здания комплекса составляет 8,2 тыс. м². На ней располагаются ремонтный и покрасочный цеха, занимающие почти 4 тыс. м², складское помещение площадью более 3 тыс. м², а также административный блок, рассчитанный на 120 сотрудников. Общая площадь территории комплекса составляет 6,4 гектара.

Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для полного обслуживания техники, в том числе восстановления компонентов. Объем складской площади позволяет хранить исчерпывающее количество комплектующих и расходных элементов для оперативного снабжения заказчиков. На территории комплекса также планируется проводить регулярное обучение специалистов заказчика.

Церемония открытия «Ремонтно-складского комплекса» прошла при участии областной администрации Кемерово, членов семьи Либхерр, заказчиков и сотрудников компании. В рамках мероприятия была проведена традиционная демонстрация оборудования, в которой были задействованы различные модели горной и строительной техники компании.

Новый комплекс стал третьим в России центром по ремонту оборудования Liebherr. Помимо этого, на территории Российской Федерации компания располагает 7 региональными представительствами, 22 офисами продаж и 44 оперативными складами, обеспечивающими продажи и техническое обслуживание всего спектра оборудования. Компания также располагает двумя предприятиями в городе Дзержинске Новгородской области: «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород», производящее компоненты для аэрокосмической отрасли, и «Либхерр Нижний Новгород», в программу производства которого входят башенные краны и элементы стальных конструкций для землеройной и строительной техники, поставляемых на производство Liebherr в Европе. Предприятие «Либхерр Нижний Новгород» также является центром программы восстановления компонентов в России, обеспечивающим оперативную замену важнейших узлов и агрегатов на промышленно восстановленные.