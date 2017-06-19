Компания «Оптимальная логистика» модернизировала уникальную ИТ-систему

31 июля 2017 г.

Многопрофильный логистический оператор и всероссийский таможенный представитель «Оптимальная логистика» повышает эффективность работы с помощью корпоративной информационной системы

Обновленная корпоративная информационная система (КИС) позволяет обрабатывать поступающие от клиентов заказы от момента первого обращения до момента завершения оказания всех согласованных услуг по заказу. При этом ведется аналитика перемещенных товаров, их физических и стоимостных характеристик, географических точек логистического маршрута, присвоенных таможенных кодов и платежей, описания товаров в спецификациях.

«Крайне сложно создать конкурентный продукт на рынке логистических и таможенных услуг, поэтому наша основная задача – возможность предоставления конкурентных преимуществ будущего продукта и выгода для клиентов, – отмечает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. Поэтому мы задались целью изменить методологию КИС и максимально приблизить реальные логистические и таможенные процессы к их системному отражению. Мы сконцентрировались на следующих задачах: сопоставить запланированный и реальный маршруты движения груза в ключевых точках; повысить идентификацию и сопряжение данных о товарах с нашими клиентами; повысить автоматизацию обмена документами и информацией, а также значительно сократить время котировки клиентских запросов, что привело к повышению их актуальности».

Теперь клиенты «Оптимальной логистики» при получении обратной связи в виде коммерческого предложения или оферты будут видеть не только стоимость услуг и конечную дату доставки, но и запланированные маршруты транспортировки груза.

Также будет осуществляться ежедневный расширенный онлайн-трекинг грузов в пути – автоматическое извещение клиента о продвижении груза по маршруту, которое позволит отслеживать план-факт исполнения взятых на себя обязательств логистическим оператором. Все эти функции будут доступны и в мобильном приложении Optimalog посредством push-уведомлений и таблицы соответствия плановых и фактических дат. Все это поможет клиентам лучше ориентироваться по срокам доставки и понимать схему следования груза.

«Особое внимание мы уделяем интеграции КИС с таможенными системами. На сегодняшний день полностью автоматизированы онлайн-уведомления по процессам подачи, регистрации и выпуска деклараций на товары. Новая доработка - выгрузка выпущенных деклараций из таможенной системы непосредственно в КИС и пересылка клиенту на электронную почту и в мобильное приложение, – рассказал производственный директор компании «Оптимальная логистика» Иван Комаров. Таким образом, автоматизируется не только процесс предоставления выпущенной декларации, полностью исключая человеческий фактор, но и значительно сокращается время на обработку: 5 минут вместо 2-4 часов после непосредственного выпуска».

В начале 2018 года компания планирует запустить автоматизированный сервис, позволяющий размещать заказы посредством мобильной платформы и личного кабинета на сайте компании. Клиенту достаточно будет заполнить несложную форму, после чего подтвердить заказ, который будет принят к исполнению и передан соответствующему клиентскому менеджеру. Сервис будет оснащен модулями мониторинга груза, обмена товарно-сопроводительными и бухгалтерскими документами, а также прочими необходимыми функциями, значительно упрощающими совместную работу.