19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
Директор «Агентства Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Первом Московском деловом форуме предприятий туриндустрии «Путеводная звезда», который проходил в Marriott Grand Hotel 12 и 13 декабря 2016 года.
Компания «ПЭК», один из крупнейших российских грузоперевозчиков, открыла новый филиал на Дальнем Востоке – в городе Комсомольске-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре стал 124 городом, где есть собственные филиалы «ПЭК». Всего в управлении компании находятся 162 отделения в РФ и Казахстане.
Согласно своей стратегии, «ПЭК» продолжает наращивать присутствие на Дальнем Востоке. За второе полугодие 2016 года это уже второй филиал компании в данном регионе – первый был открыт в ноябре в Южно-Сахалинске.
Во всех новых филиалах доступен полный пакет услуг компании: магистральные (междугородние) перевозки грузов, адресная доставка, онлайн отслеживание груза по трек-коду на сайте, возможность оплаты онлайн и многие другие опции.
«Дальний Восток и Сибирь остаются приоритетными направлениями для развития бизнеса нашей компании. В ближайшие месяцы мы планируем открытие офисов в Магадане, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Находке, Ангарске и Норильске, – комментирует Вадим Филатов, заместитель генерального директора компании «ПЭК». – Жители данных городов давно ждут нашу компанию. Являясь лидером отрасли, мы смогли предложить действительно качественный современный сервис, быстрые сроки доставки и, что особенно важно сегодня, невысокие цены. С развитием популярности интернет-торговли клиентами транспортных компаний все чаще становятся не только предприниматели, но и обычные жители, для которых все эти факторы крайне важны».