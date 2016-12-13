Компания «ПЭК» открыла филиал в Комсомольске-на-Амуре

22 декабря 2016 г.

Компания «ПЭК», один из крупнейших российских грузоперевозчиков, открыла новый филиал на Дальнем Востоке – в городе Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре стал 124 городом, где есть собственные филиалы «ПЭК». Всего в управлении компании находятся 162 отделения в РФ и Казахстане.

Согласно своей стратегии, «ПЭК» продолжает наращивать присутствие на Дальнем Востоке. За второе полугодие 2016 года это уже второй филиал компании в данном регионе – первый был открыт в ноябре в Южно-Сахалинске.

Во всех новых филиалах доступен полный пакет услуг компании: магистральные (междугородние) перевозки грузов, адресная доставка, онлайн отслеживание груза по трек-коду на сайте, возможность оплаты онлайн и многие другие опции.

«Дальний Восток и Сибирь остаются приоритетными направлениями для развития бизнеса нашей компании. В ближайшие месяцы мы планируем открытие офисов в Магадане, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Находке, Ангарске и Норильске, – комментирует Вадим Филатов, заместитель генерального директора компании «ПЭК». – Жители данных городов давно ждут нашу компанию. Являясь лидером отрасли, мы смогли предложить действительно качественный современный сервис, быстрые сроки доставки и, что особенно важно сегодня, невысокие цены. С развитием популярности интернет-торговли клиентами транспортных компаний все чаще становятся не только предприниматели, но и обычные жители, для которых все эти факторы крайне важны».