Компания «ПЭК» расширяет автопарк

16 февраля 2017 г.

В 2017 году компания «ПЭК», один из крупнейших российских грузоперевозчиков, расширит собственный автопарк на 96 большегрузных автомобилей Mercedes-Benz Actros

Компания «ПЭК» и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» подписали контракт о приобретении 96 единиц седельных тягачей Mercedes-Benz Actros 1841LS. Первая отгрузка автомобилей (32 единицы) состоится уже в конце февраля, остальные – в мае и августе (по 32 автомобиля). Сейчас «ПЭК» активно приглашает в штат водителей грузовиков.

Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК» – транспортного парка компании «ПЭК», отметил: «Собственные автомобили – это гарантия сохранности грузов наших клиентов. В прошлом году мы расширяли автопарк в большей степени средне- и малотоннажными машинами. В результате мы приобрели более 200 таких автомобилей для городской службы доставки. В этом году, в связи с ростом филиальной сети «ПЭК», мы увеличим парк большегрузов для магистральных перевозок. В 2017 году мы решили приобрести грузовики немецкого концерна, собранные в России».

«Начало сотрудничества с компанией «ПЭК» – это важный этап в продвижении грузовиков Mercedes-Benz на российском рынке. Сегодня покупку крупными партиями могут позволить только ключевые игроки рынка. Надежные и экономичные грузовики Mercedes-Benz лидируют среди предпочтений европейских перевозчиков, по достоинству оправдывая звание самых рентабельных грузовиков. Мы рады предложить «ПЭК», известной своим высоким уровнем обслуживания, наши автомобили и надеемся на дальнейший рост присутствия марки Mercedes-Benz в парке компании», – отметил генеральный директор ООО «ДК РУС» Хайко Шульце.