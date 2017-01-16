С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В 2017 году компания «ПЭК», один из крупнейших российских грузоперевозчиков, расширит собственный автопарк на 96 большегрузных автомобилей Mercedes-Benz Actros
Компания «ПЭК» и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» подписали контракт о приобретении 96 единиц седельных тягачей Mercedes-Benz Actros 1841LS. Первая отгрузка автомобилей (32 единицы) состоится уже в конце февраля, остальные – в мае и августе (по 32 автомобиля). Сейчас «ПЭК» активно приглашает в штат водителей грузовиков.
Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК» – транспортного парка компании «ПЭК», отметил: «Собственные автомобили – это гарантия сохранности грузов наших клиентов. В прошлом году мы расширяли автопарк в большей степени средне- и малотоннажными машинами. В результате мы приобрели более 200 таких автомобилей для городской службы доставки. В этом году, в связи с ростом филиальной сети «ПЭК», мы увеличим парк большегрузов для магистральных перевозок. В 2017 году мы решили приобрести грузовики немецкого концерна, собранные в России».
«Начало сотрудничества с компанией «ПЭК» – это важный этап в продвижении грузовиков Mercedes-Benz на российском рынке. Сегодня покупку крупными партиями могут позволить только ключевые игроки рынка. Надежные и экономичные грузовики Mercedes-Benz лидируют среди предпочтений европейских перевозчиков, по достоинству оправдывая звание самых рентабельных грузовиков. Мы рады предложить «ПЭК», известной своим высоким уровнем обслуживания, наши автомобили и надеемся на дальнейший рост присутствия марки Mercedes-Benz в парке компании», – отметил генеральный директор ООО «ДК РУС» Хайко Шульце.