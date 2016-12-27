Компания Philips Lighting разработала систему освещения для логистического центра Leroy Merlin

16 января 2017 г.

Беспрецедентная энергоэффективность

Световые решения Philips позволят новому логистическому центру Leroy Merlin экономить более 50% энергозатрат на освещение

Москва, Россия – Компания Philips Lighting, мировой лидер в области светотехники, разработала систему освещения для нового распределительного центра потребительских товаров крупной сети гипермаркетов Leroy Merlin. Логистический центр площадью 100 000 м2 в индустриальном парке «Южные Врата» является не только крупнейшим в своем классе, но и одним из наиболее экологичных и энергоэффективных зданий в России. Инновационная светодиодная система Philips Lighting позволит экономить более 50% энергозатрат на освещение по сравнению с традиционными решениями и около 30% по сравнению с «обычными» светодиодными.

«Согласно политике Ответственного развития Leroy Merlin, направленной на снижение воздействия на окружающую среду и заботу о сотрудниках, здание нового логистического центра было спроектировано в соответствии с последними достижениями в области зелёного строительства», – комментирует директор Цепей Поставок Leroy Merlin Эрик Пуле. – В этой связи нам было важно работать с лидерами отрасли, разделяющими наши ценности и приоритеты: экономичность в долгосрочной перспективе, стремление к техническому и организационному совершенству, преимущественное использование экологически безопасных решений, здоровье и безопасность людей. Именно такой партнер был найден в лице компании Philips Lighting».

Компания полностью разработала как внутреннее, так и наружное освещение на объекте. Инновационные светодиодные решения были установлены в помещениях хранения и технических помещениях, офисах, а также по периметру здания. Для проекта были использованы светильники Maxos LED, Pacific LED, RC165 и BVP282. Решения соответствуют самым строгим требованиям по качеству света: отсутствие пульсаций, высокая цветопередача, равномерное освещение без пятен, минимальный слепящий эффект. При количестве светоточек 3 820, общая подключенная мощность на освещение внутри помещений составила 305 кВт.

Одной из основных проблем современного складского освещения является то, что зачастую застройщики выбирают недорогие решения, которые не отличаются высоким качеством света. Устанавливая точечные светильники высокой мощности, в качестве побочного эффекта они получают освещение, негативно влияющее на зрение и самочувствие людей. Уникальность решений Philips заключается в одновременном использовании преимуществ высокомощных точечных и линейных светильников, большая площадь светящей поверхности которых обеспечивает минимальный слепящий эффект.

«Вместе с Leroy Merlin мы устанавливаем новый стандарт логистических комплексов, – говорит Марина Тыщенко, вице-президент и исполнительный директор Philips Lighting в России, СНГ и Центральной Азии. – Основное преимущество наших решений заключается в высокой энегоэффективности, экологичности и долговечности. Последнее – чрезвычайно важно, так как Leroy Merlin заинтересован в сокращении эксплуатационных затрат на объекте. И именно наше оборудование обеспечит минимальные эксплуатационные затраты на освещение на период 10 лет».